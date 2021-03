Cuộc đời và sự nghiệp minh tinh Jane Fonda qua ảnh

Ban tổ chức Quả cầu vàng lần thứ 78 đã trao cho nữ diễn viên Jane Fonda (84 tuổi) giải Cecil B DeMille (Thành tựu trọn đời) nhằm tôn vinh sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng của bà trải dài gần 6 thập niên. Tạp chí People (Mỹ) đăng tải những bức ảnh ấn tượng của bà nhận sự kiện này.

Jane Fonda là con gái của nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Henry Fonda, bắt đầu sự nghiệp với vai trò nữ diễn viên hài. Bà có một sự nghiệp điện ảnh kéo dài gần 6 thập niên, được công nhận tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 vì những đóng góp xuất sắc cho làng giải trí thế giới. Bà đã giành được rất nhiều giải Quả cầu vàng và Oscar trong suốt sự nghiệp. Ảnh chụp bà vào vai June Ryder trong bộ phim điện ảnh đầu tiên Tall Story vào năm 1959.

Bà đảm nhận vai Isabel Haverstick, cùng với Anthony Franciosa trong bộ phim Period of Adjustment năm 1962.

Fonda vào vai Eileen Tyler đóng cặp với Robert Culp trong phim Sunday in New York năm 1963.

Jane Fonda đóng vai Catherine "Cat" Ballou trở về quê hương cùng Clay Boone (Michael Callan) sau khi cha cô bị giết vì từ chối bán trang trại của mình cho một tập đoàn tư bản trong phim cao bồi Cat Ballou năm 1965.

Khởi đầu sự nghiệp thành công, Jane Fonda kết hôn với đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim người Pháp Roger Vadim vào ngày 14.8.1965, tại Las Vegas. Họ bên nhau cho đến năm 1973 và trong thời gian đó, họ có con gái Vanessa.

Bên biểu tượng Hollywood Robert Redford trên trường quay Barefoot in the Park do Gene Saks đạo diễn, ra rạp năm 1967.

Vai diễn Bree Daniels của Fonda trong phim Klute đã mang về cho bà giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 1972. Ảnh chụp bà đứng cạnh Philip D 'Antoni và Gene Hackman, cả hai đều giành chiến thắng trong đêm đó với bộ phim The French Connection.

Sau cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với Roger Vadim, nữ diễn viên kết hôn với nhà hoạt động Tom Hayden vào năm 1973 và hai người có một con trai, Troy Garity với chị gái cùng mẹ khác cha Vanessa. Cặp đôi duy trì mối quan hệ vợ chồng trong 17 năm. Năm 1991, Jane Fonda kết hôn với Ted Turner, người sáng lập kênh CNN. Họ đã ở bên nhau 10 năm.

Jane Fonda để tóc xoăn ngắn để vào vai Sally Hyde bên cạnh Jon Voight trong phim Come Home năm 1978. Vai diễn đã mang về cho bà giải Oscar thứ hai.

Ngoài màn ảnh, nữ diễn viên luôn được biết đến với những hoạt động xã hội tích cực. Bà là người công khai ủng hộ phong trào phản chiến trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam. Gần đây, bà thu hút sự chú ý về việc kêu gọi chống biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội khác.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Fonda còn tham gia tập thể hình vào những năm 1980. Bà phát hành Jane Fonda's Workout trên VHS, bán được hơn 17 triệu bản, là một trong những cuốn băng bán chạy nhất mọi thời đại.

Nữ diễn viên chính thức nghỉ hưu vào đầu những năm 1990, nhưng đã trở lại với phim Monster-in-Law năm 2005 cùng với Jennifer Lopez, sau đó tiếp tục xuất hiện trong một loạt phim điện ảnh và truyền hình.

Jame Fonda trong series phim truyền hình hài Grace and Frankie (2015), đóng với Sam Waterson, Lily Tomlin và Martin Sheen. Bà đã nhận được ba đề cử giải Screen Actors Guild và một đề cử giải Emmy cho vai diễn của mình trong loạt phim này.