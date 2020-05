Cuộc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan tiếp tục lên màn ảnh

Với cảnh ôm hôn bất ngờ của bà vợ từng bị ‘cắm sừng’ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) và ông chồng ngoại tình Lee Tae Oh (Park Hae Joon), rating Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) đã đánh bại Sky Castle.