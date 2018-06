Cuộc hạnh ngộ của mẹ và con gái sau 10 năm

''Con chỉ muốn được ôm mẹ thôi''



Hai người phụ nữ lần đầu tiên đi máy bay, cũng là lần đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc cũng là quê hương thứ hai của con gái mình. Bà Nguyễn Thị Điệp (xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) và bà Nguyễn Thị Lượn (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) chưa gặp lại con đã 10 và 8 năm nay.

Sau khi kết hôn, chị Võ Thúy Oanh, con gái bác Điệp, đến Hàn Quốc sinh sống. Chị đã về Hậu Giang thăm bố mẹ khi con trai lên một tuổi. Nhưng rồi vì điều kiện công việc và cuộc sống, chị chưa có dịp trở về thăm quê nhà. Chị và bố mẹ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua những cuộc trò chuyện trên mạng, ông bà ngoại cũng chỉ mới được nhìn thấy cháu qua màn hình máy tính. “Thương lắm, có lúc bập bẹ nói tiếng Việt: Ngoại ăn cơm chưa”, bà Điệp kể.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lượn, con gái, con rể, cháu ngoại trên sân khấu lễ hội

Còn chị Bùi Thị Luận, con gái bác Lượn, cũng đã 8 năm chưa có dịp trở về thăm nhà. Bố mẹ chỉ biết tin tức qua những cuộc điện thoại của con. “Con gái lấy chồng, sinh hai đứa con, một trai, một gái. Đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Tôi mong lắm được gặp hai đứa cháu xem lớn thế nào rồi”, bà Luận nghẹn ngào nói.

Thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ban tổ chức lễ hội Chúng ta là một - We are together đã quyết định hỗ trợ để đưa hai bà mẹ có dịp sang thăm gia đình của con gái mình. Trong chiếc va-li nhỏ, mẹ gói gém những món đặc sản quê hương mà con gái thích. “Con bảo thèm ăn đủ thứ, nào me, nào bánh tét… Thế là ra chợ đặt mua cho con loại ngon để mang đi theo”, bà Điệp nói. Còn bà Luận buồn mãi vì chẳng thể mang vải sang cho con gái đỡ thèm, đỡ nhớ quê nhà.

Sau nhiều năm xa cách, mẹ và con gái được gặp lại nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Con rể bà Luận muốn đãi mẹ món thịt nướng Hàn Quốc. Còn khi được hỏi muốn làm điều gì nhất khi được gặp mẹ, chị Oanh nghẹn ngào: “Con chỉ muốn được ôm mẹ thôi”. Hoa hậu Ngọc Hân và người mẫu Hàn Quốc trong trang phục áo dài Dàn sao Việt làm "nóng" sân khấu ở Hàn Quốc

Đây là lần thứ 2 lễ hội văn hóa Chúng ta là một - We are together được tổ chức, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc. Phần trình diễn bộ sưu tập thời trang áo dài Hương sắc Việt của nhà thiết kế Lan Hương đã mở đầu chương trình nghệ thuật đã gây sự chú ý đặc biệt của khán giả. 20 mẫu thiết kế áo dài được làm thủ công với chất liệu tơ tằm truyền thống, với những đường nét, hoa văn Việt đã đặc biệt gây chú ý với khán giả nước ngoài.

Người mẫu Việt Nam và Hàn Quốc trong trang phục hanbok

Tiếp sau phần trình diễn thời trang áo dài là phần trình diễn thời trang hanbok của nhà thiết kế Hàn Quốc Park Mi-yeon. Đặc biệt, khán giả thích thú với phần trình diễn áo dài và hanbok của dàn người mẫu đến từ Việt Nam - trong đó có Hoa hậu Ngọc Hân và dàn người mẫu Hàn Quốc. Phần trình diễn thời trang của ca sĩ Minh Hằng và thành viên của nhóm nhạc I.C.E khiến khán giả ồ lên thích thú.

Phần cuối của lễ hội là chương trình nhạc hội với sự tham gia của các ca sĩ trẻ Minh Hằng, Văn Mai Hương, Trung Quân Idol, Trọng Hiếu, Trúc Nhân, Hòa Minzy. Họ đã khuấy động sân khấu với những ca khúc sôi động, trẻ trung. Khán giả, trong đó có những bạn trẻ người Việt đang sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc đã rất thích thú khi được gặp và nghe thần tượng hát.

Lễ hội thu hút sự quan tâm của công chúng nước ngoài, gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc làm việc tại Hàn Quốc.