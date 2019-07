Cường Đô La hạnh phúc 'khóa môi' Đàm Thu Trang trong video cưới

Tối 18.7, Cường Đô La chia sẻ đoạn video ghi lại loạt khoảnh khắc hạnh phúc của mình cùng vợ sắp cưới, kèm theo dòng chú thích: "Our journey is just begin" (Tạm dịch: Hành trình của chúng ta chỉ vừa bắt đầu). Đoạn video này cũng có tựa đề: "The Journey of love" (Hành trình của tình yêu) của Cường Đô La và Đàm Thu Trang.

Đoạn video dài gần 3 phút với những hình ảnh lãng mạn và ngọt ngào của "đại gia phố núi" cùng Đàm Thu Trang khi đi du lịch. Đôi uyên ương luôn nắm chặt tay nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc. Những khoảnh khắc vui vẻ, ngọt ngào của cặp đôi như đạp xe dạo phố, người đẹp sinh năm 1989 tựa vào vai chồng sắp cưới..., khiến nhiều bạn bè, khán giả "ghen tị".

Cả hai xuất hiện với những trang phục đơn giản, phù hợp cho những chuyến đi du lịch, vui chơi Ảnh: Chụp màn hình video

Sau đó, hình ảnh cặp đôi diện trang phục cưới được tiếp nối. Trong khi Cường Đô La xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm thì Đàm Thu Trang dịu dàng, xinh đẹp trong bộ váy cô dâu. Cả hai nắm chặt tay và dành cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào. Hình ảnh chiếc siêu xe được xuất hiện ở đầu và kết thúc video cũng gây nhiều chú ý cho người hâm mộ. Trước đó, ngày 5.7, Cường Đô La cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh cầu hôn cựu người mẫu bên bờ biển rất lãng mạn. Trong khoảnh khắc xúc động, Cường Đô La rưng rưng nước mắt còn Đàm Thu Trang không kiềm được cảm xúc, bật khóc khi đón nhận lời cầu hôn của nam doanh nhân 37 tuổi.

Cường Đô La và mỹ nhân xứ Lạng cùng diện trang phục cưới, cặp đôi hạnh phúc nắm chặt tay nhau ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào Ảnh: Chụp màn hình video

Cường Đô La và Đàm Thu Trang sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 28.7 tới đây. Đám cưới được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới nổi tiếng ở TP.HCM, nơi từng diễn ra ngày hạnh phúc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, điều khoản tham gia lễ cưới của cặp đôi đã gây nhiều tranh cãi. Ngoài việc yêu cầu khách không sử dụng các thiết bị công nghệ để đảm bảo sự riêng tư cho cô dâu và chú rể thì trong thiệp cưới còn đề nghị khách mời hạn chế dẫn theo trẻ em dưới 5 tuổi đến buổi tiệc.