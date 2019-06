Cựu gà YG bị tố lăng nhăng, lừa dối bạn gái

Sáng 7.6, trên Instagram, Jang Jae In bất ngờ cập nhật hàng loạt trạng thái thể hiện sự tức giận khi biết bạn trai Nam Tae Hyun đã lừa dối mình. Trong bài viết, nữ ca sĩ khiến fan sốc trước những hình ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn giữa bạn trai và một người phụ nữ gọi tắt là A. Theo đó, cựu thành viên nhóm Winner gửi đến A nhiều lời bao biện lẫn mật ngọt khi bị bắt gặp đi xem phim cùng Jae In, bởi anh từng hứa hẹn với A rằng mối quan hệ với Jang Jae In chỉ mập mờ chứ không phải yêu đương thật sự.

Thậm chí, Nam Tae Hyun còn tiết lộ với A là mình đã chia tay Jang Jae In một tháng trước, nhưng không thể công bố với truyền thông. Sau này, A phát hiện nam nghệ sĩ nói dối và nhanh chóng liên lạc với Jang Jae In để làm rõ mọi chuyện. A xin lỗi vì đã xen vào mối quan hệ giữa cả hai và khẳng định nếu biết cặp đôi còn hẹn hò, cô đã không dây dưa với giọng ca 25 tuổi.

ẢNH: INSTAGRAM NV Jang Jae In (bên phải) bức xúc tố Nam Tae Hyun có thói "trăng hoa"

Không chỉ chia sẻ các hình ảnh bằng chứng cho thấy Nam Tae Hyun lăng nhăng, Jang Jae In còn đưa ra nhiều thông tin chỉ trích bạn trai. Cô cho biết anh mới là người tự quyết định công khai tình cảm của cả hai hồi tháng 4 năm nay. Được biết, vào ngày 21.4, đại diện phía cựu gà nhà YG đột ngột thừa nhận anh bắt đầu hẹn hò với Jang Jae In sau khi cùng quay chương trình truyền hình Studio Vibes.

Đặc biệt, Nam Tae Hyun còn khuyên nhủ bạn gái rời khỏi nhóm chat và cắt đứt liên lạc với mọi người trong show Studio Vibes. Jang Jae In hối hận: “Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã tự trở nên xa cách với những người tử tế”. Đáng chú ý, trong một bài đăng khác trên story Instagram, Jang Jae In còn tiết lộ Nam Tae Hyun có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với mọi người. Cô viết: “Anh thậm chí còn gây hấn với những người làm mảng khác, không chỉ riêng lĩnh vực âm nhạc…”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP Nam Tae Hyun và Jang Jae In trong Studio Vibes

Hiện tại, Instagram của Jang Jae In đã trống trơn. Cách đây ít tiếng, cô xóa tất cả bài viết nhưng vẫn để dòng chữ có ý mỉa mai Nam Tae Hyun trên phần thông tin tiểu sử. Người đẹp sinh năm 1991 ghi: “Tất cả những tin đồn về anh là có thật. Tôi biết không chỉ có một cô gái là nạn nhân của anh. Cảm ơn mọi người đã cho tôi nói ra. Đừng để cho bất kỳ người đàn ông nào kiểm soát bạn. Thế thôi!”.

Trước các lời tố cáo từ phía Jang Jae In, Nam Tae Hyun chỉ gửi lời xin lỗi và hứa sẽ đưa ra thông báo rõ ràng nhất có thể trong thời gian tới.

Nam Tae Hyun từng rất nổi tiếng khi còn trong nhóm Winner, thuộc ông lớn YG Entertainment. Tháng 11.2016, anh bất ngờ rời khỏi nhóm cũng như công ty vì lý do cá nhân. Năm 2017, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ thành lập ban nhạc riêng mang tên South Club. Về đời tư, nam ca sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò với đàn chị hơn 13 tuổi Jung Ryeo Won trước khi đến với Jang Jae In.

Về phía Jang Jae In (hay còn gọi là Jang Jane), cô có gia tài âm nhạc nổi bật với những bản nhạc trong các phim ăn khách như Athena: Goddess of War, Kill Me, Heal Me, The Good Wife, Strongest Deliveryman, Return...