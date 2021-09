Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và con gái sản xuất phim

Phát biểu trong hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Truyền hình Hoàng gia (Royal Television Society) có trụ sở tại Cambridge (Anh), cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và con gái Chelsea Clinton bật mí kế hoạch đưa tác phẩm Maisie Dobbs của nhà văn Jacqueline Winspear lên màn ảnh. Bộ truyện dài 16 tập, theo chân nhà tâm lý học kiêm điều tra viên Dobbs làm nhiệm vụ trong một số cuộc chiến tranh.

Kế hoạch trên nằm trong định hướng phát triển của hãng sản xuất phim ảnh HiddenLight Productions do mẹ con bà Hillary Clinton điều hành. "Trong thời gian dài, chúng ta chỉ chú ý đến những tiếng nói lớn, nhưng thế hệ hiện tại thì khác. Ngày nay, con người khao khát tìm hiểu nhiều chiều kích vận hành mới của thế giới . Chúng tôi muốn đóng góp vào mục tiêu này", cựu Ngoại trưởng Mỹ nói.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và con gái Chelsea Clinton mở công ty sản xuất phim ảnh HiddenLight Productions ẢNH: G.I

Ngoài dự án chuyển thể bộ truyện Maisie Dobbs, HiddenLight Productions còn ghi hình phim về tác phẩm The Daughters of Kobani của nhà báo Gayle Tzemach Lemmon, kể về nhóm nữ dân quân người Kurd góp phần đánh bại phiến quân IS ở Syria. "Chúng tôi làm việc với cộng đồng người Kurd để mang đến thước phim chân thực nhất", bà Clinton cho biết.

Bên cạnh đó, hãng phim cũng hợp tác với Apple TV Plus để ra mắt phim tài liệu Gutsy Women dựa trên cuốn sách The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience do bà Hillary Clinton và con gái đồng sáng tác.

HiddenLight Productions được thành lập vào tháng 12.2020 bởi mẹ con bà Hillary Clinton và nhà sản xuất phim người Anh Sam Branson. Hãng phim hoạt động ở cả Mỹ và Anh với sứ mệnh "đem những câu chuyện chưa từng kể ra ánh sáng".