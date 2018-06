Cựu thành viên 2NE1 hứa hẹn tái xuất sau scandal vận chuyển và dùng chất cấm

Cách đây ít giờ đồng hồ, Park Bom bất ngờ chia sẻ hình ảnh selfie của mình kèm lời nhắn gửi dài trên trang cá nhân khiến fan phấn khích. Trong bài viết, cô mở lời: “Mọi người ơi, các bạn dạo này sao rồi. Tôi thì muốn ca hát lại đây”. Cô gây bất ngờ lớn khi không ngần ngại tuyên bố: “Tôi sẽ trở lại với một ca khúc sớm thôi. Tôi sẽ mang đến cho các bạn một thứ âm nhạc thật tuyệt vời”.



Giọng ca sinh năm 1984 nói thêm: “Mọi người đã đợi lâu rồi phải không? Tôi nhớ các bạn nhiều lắm. Mọi người trên toàn thế giới hãy sẵn sàng nhé, tôi sẽ làm tất cả hạnh phúc”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI Chuyện Park Bom quay lại âm nhạc không phải là điều khiến nhiều người ngỡ ngàng. Hồi tháng 4 năm nay, cô từng bật mí dự định này thông qua buổi phỏng vấn với một trang tin.

Bài đăng của Park Bom nhanh chóng làm dư luận Hàn Quốc và fan ở nhiều quốc gia khác chú ý. Đây là lần cập nhật hiếm hoi của cựu thành viên nhóm 2NE1 về dự án mới của mình trên trang cá nhân sau khi vướng scandal vận chuyển và sử dụng amphetamine (một chất được dùng thay thế ma túy đá, bị cấm ở Hàn Quốc) vào năm 2014. Từ đó đến nay, cô dường như đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật của mình và không xuất hiện trước công chúng. Sản phẩm âm nhạc cuối cùng của cô là Goodbye, ca khúc cuối cùng của nhóm 2NE1 trước khi tan rã. Bài hát đã ra mắt cách đây 17 tháng.

ẢNH: INSTAGRAM NV Park Bom trong ca khúc cuối cùng với các thành viên nhóm 2NE1

Vì thế, tiết lộ của Park Bom nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Phần lớn fan của Park Bom nói riêng và 2NE1 nói chung đều không kiềm chế được cảm xúc vui mừng và háo hức trước sự trở lại của nữ ca sĩ sau khoảng thời gian vắng bóng. Còn nhớ, khi ở thời kỳ hoàng kim và không vướng lùm xùm đời tư, nữ nghệ sĩ được khen ngợi là giọng ca hàng đầu Kpop cùng loạt hit đạt thành tích cao trên nhiều bảng xếp hạng trong và ngoài nước.

Park Bom là một trong số hai thành viên lớn tuổi nhất của 2NE1. Ra mắt năm 2009 cùng nhóm, cô nhanh chóng đạt thành công và được xếp vào top giọng ca hàng đầu Kpop. Bên cạnh các ca khúc đình đám Fire, Lonely, I’m the best… thể hiện cùng nhóm, Park Bom còn là chủ nhân của hai bản hit You & I, Don’t cry trong vai trò solo. Cô cũng thường góp giọng trong nhiều bài hát nổi tiếng khác như We belong together (của Big Bang), Oh Yeah (của GD& T.O.P), Up (của Epik High)…