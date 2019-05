Cựu thành viên nhóm Miss A công khai hẹn hò với con trai tỉ phú Singapore

Trước khi thừa nhận mối quan hệ yêu đương, Jia và con trai ông trùm dầu ăn Singapore đã ngầm “nhá hàng” chuyện hẹn hò bằng những bức ảnh selfie được đăng trên story Instagram. Loạt hình ảnh này đã nhanh chóng dấy lên tin đồn cặp đôi đang yêu nhau. Tuy nhiên, chính chủ chưa bao giờ lên tiếng khiến người hâm mộ đoán già đoán non. Mới đây, công ty quản lý của nữ ca sĩ sinh năm 1990 là Banana Culture đã nhanh chóng thừa nhận chuyện tình cảm của “gà” nhà đồng thời tiết lộ cặp đôi đang trong khoảng thời gian mặn nồng.

ẢNH: INSTAGRAM NV Thiếu gia Singapore liên tục đăng ảnh chụp cùng Jia

ẢNH: INSTAGRAM NV Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về lịch sử hẹn hò của cặp đôi

Jia là một ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc, cô bắt đầu nổi tiếng nhờ ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop Miss A hồi năm 2010. Cô cùng với Fei, Victoria Song và người mẫu Tôn Vĩ được xem là 4 nữ nghệ sĩ Trung Quốc thành công nhất tại làng giải trí xứ kim chi. Tên tuổi của Jia tuổi gắn liền với các ca khúc đình đám của Miss A như: Bad girl good girl, Only you, I don’t need a man, Love alone, Love again… Tháng 5.2016, nữ ca sĩ 29 tuổi hết hợp đồng với JYP Entertainment, cô rời công ty và hoạt động solo.

ẢNH: INSTAGRAM NV Jia khiến nhiều cô gái phải ghen tị vì có người yêu vừa điển trai, phong độ lại giàu có

Sau khi tin tức về chuyện tình cảm của cựu thành viên nhóm Miss A nổ ra, danh tính của bạn trai cô cũng được dân mạng “truy lùng” ráo riết. Được biết, Elroy Cheo (35 tuổi) là quý tử nhà tỉ phú Cheo Tong Choon, đại gia sở hữu doanh nghiệp sản xuất dầu ăn khổng lồ Mewah International trị giá tới 450 triệu USD. Bên cạnh đó, công ty này còn đầu tư vào lĩnh vực truyền thông và nắm trong tay hàng loạt công ty lớn nhỏ tại Singapore. Hiện ông Cheo được đang xếp thứ 43 trong danh sách những người giàu nhất đảo quốc sư tử.

ẢNH: INSTAGRAM Elroy Cheo là cái tên không còn quá xa lạ trong hội Rich kid châu Á

ẢNH: INSTAGRAM NV Trên trang cá nhân, thiếu gia nhà tỉ phú khiến nhiều người trầm trồ, ghen tị vì lối sống xa hoa, giàu có

Bên cạnh người cha quá quyền lực và giàu có, Elroy Cheo còn được biết đến là em trai của Arissa Cheo (Thạch Trinh Thiện), thiên kim tiểu thư từng có cuộc hôn nhân ồn ào với tài tử Ngô Kiến Hào. Cô và nam thần xứ Đài từng có khoảng thời gian hẹn hò lâu năm trước khi kết hôn vào năm 2013 và ly hôn 5 năm sau đó. Elroy Cheo hiện điều hành một công ty riêng có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc.