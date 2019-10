Cựu thành viên nhóm T-ara thông báo mang thai con đầu lòng trước thềm đám cưới

Không chỉ thông báo tin mang thai và thay đổi thời gian cử hành hôn lễ, Han Areum bày tỏ niềm vui sướng, hạnh phúc khi sắp làm mẹ. “Chúng tôi sẽ nuôi dạy con bằng cách dành trọn sự quan tâm và tình yêu vô tận cho bé. Đồng thời, tôi cũng muốn con có thể nhìn và cảm nhận một thế giới thuần khiết và ấm áp, chính vì vậy, hãy dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp thay vì những bình luận, hành động có thể gây tổn thương khi con tôi lớn lên và bắt đầu nhận thức về mọi thứ”, nghệ sĩ 25 tuổi bộc bạch. Cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tất cả các bà mẹ trên thế giới.

Được biết, con của Han Areum và bạn trai doanh nhân sẽ chào đời vào tháng 5.2020. Trước đó, cặp đôi dự kiến kết hôn vào tháng 2.2020 đồng thời tiết lộ đã đặt tiệc cũng như chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này và hi vọng các thành viên của T-ara có thể đến góp vui cùng mình. Trong bài đăng hồi giữa tháng 8.2019 với nội dung thông báo sắp lên xe hoa, nữ ca sĩ 9X dành nhiều lời có cánh để nói về chồng tương lai: “Tôi thực sự may mắn khi đã gặp được một người dạy mình cách yêu. Anh ấy giúp tôi cảm nhận được tình yêu và là người luôn hiện diện mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống . Anh ấy là người tôi yêu, là người luôn nói yêu tôi mỗi ngày, xem tôi như một món quà quý giá”.

Han Areum sinh năm 1994 trong gia đình có bố và mẹ đều hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc xứ kim chi. Người đẹp theo học khoa Âm nhạc tại Trường Nghệ thuật Harlim và ra mắt với tư cách là thành viên thứ 8 của T-ara vào năm 2012. Giọng ca 25 tuổi cùng nhóm từng tạo nên những bản hít đình đám như: Day by Day, Sexy love, Bunny style!, Sign... Khoảng 1 năm hoạt động thì nữ ca sĩ bất ngờ tách khỏi nhóm với lý do muốn tập trung cho sự nghiệp solo. Năm 2017, Han Areum gây chú ý trở lại với màn xuất hiện trong show thực tế The Unit của đài KBS, tuy nhiên, cô không tiến xa vào vòng trong.