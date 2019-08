Cựu thành viên T-ara sắp lên xe hoa cùng bạn trai doanh nhân

“Tôi thực sự may mắn khi đã gặp được một người dạy mình cách yêu. Anh ấy giúp tôi cảm nhận được tình yêu và là người luôn hiện diện mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống. Anh ấy là người tôi yêu, là người luôn nói yêu tôi mỗi ngày, xem tôi như một món quà quý giá. Tôi đột nhiên nói những điều này là bởi cuối cùng tôi cũng chuẩn bị kết hôn như một người trưởng thành và đầy bản lĩnh”, nữ diễn viên hạnh phúc thông báo trên Instagram.

Cũng thông qua bài viết vừa đăng tải, nữ thần tượng 25 tuổi cho biết cô và bạn trai đã đặt địa điểm tổ chức hôn lễ và đám cưới cổ tích của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 9.2.2020. Từ nay đến ngày trọng đại, cả hai tất bật chuẩn bị nhiều việc quan trọng để sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân.

Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ của nữ ca sĩ ẢNH: INSTAGRAM NV

Lý giải về việc bất ngờ thông báo tin vui đến người hâm mộ, Han Areum cho biết: “Tôi đã do dự rất nhiều về chuyện nên hay không nên chia sẻ chuyện này nhưng sau khi nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn, tôi quyết định công bố. Đối với những người hâm mộ, những bạn bè và người quen luôn ủng hộ và là nguồn động lực to lớn của tôi thì việc chia sẻ tin tốt lành này thật sự có ý nghĩa. Đó là lý do tôi đột ngột đưa ra thông tin trên”.

Cũng trong bài viết, Han Areum liên tục dành những lời có cánh cho chồng sắp cưới: “Gửi bạn trai, người đã cho em sự can đảm, suy nghĩ tích cực, cảm ơn đã lắng nghe những lời phàn nàn của em, cảm ơn vì đã cho em sức mạnh to lớn. Cho dù chúng ta sống một cuộc sống nhàm chán hay hạnh phúc, bất kể chúng ta gặp phải tình huống nào, cả hai hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau và nắm tay nhau đi hết hành trình”.

Chồng sắp cưới của cựu thành viên nhóm T-ara ghi điểm vì ngoại hình cao ráo, điển trai ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, người yêu của cựu thành viên nhóm T-ara là một nhân vật không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và ít được công chúng biết đến. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lo sợ sau khi công khai chồng sắp cưới, anh sẽ bị nhiều người hâm mộ của cô chỉ trích, soi mói và gây những tổn thương không đáng có. Cũng vì lý do này, Ham Areum nhắn nhủ đến fan: “Trái với tôi, anh ấy chỉ là một doanh nhân bình thường và chưa bao giờ gặp rắc rối với công chúng. Tôi muốn bảo vệ anh ấy khỏi những áp lực, tổn thương từ dư luận. Tôi tin rằng các bạn sẽ vui lòng tránh mọi hành động gây ảnh hưởng đến anh ấy. Bạn trai tôi là một người rất tốt bụng và đặc biệt nên xin hãy kiềm chế mọi hành động có thể làm tổn thương cảm xúc của một người như vậy”.

Han Areum sinh năm 1994 trong gia đình có bố và mẹ đều hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc xứ kim chi. Người đẹp theo học khoa Âm nhạc tại Trường Nghệ thuật Harlim và ra mắt với tư cách là thành viên thứ 8 của T-ara vào năm 2012. Giọng ca 25 tuổi cùng nhóm tạo từng nên những bản hít đình đám như: Day by Day, Sexy love, Bunny style!, Sign... Khoảng 1 năm hoạt động, nữ ca sĩ bất ngờ tách khỏi nhóm với lý do muốn phát triển sự nghiệp solo. Năm 2017, Han Areum gây chú ý trở lại với màn xuất hiện trong show thực tế The Unit của đài KBS, tuy nhiên, cô không tiến xa vào vòng trong.