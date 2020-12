Đa dạng các hoạt động văn hóa đón chào năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

2020 là một năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc thực hiện những chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân mùa cuối năm hầu như ít được tổ chức. Là đơn vị được phân công làm đầu mối thực hiện, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM (cùng với Công ty Rubik Entertainment) cho biết, trên tinh thần xã hội hóa sự kiện này, nếu không có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ bất ngờ và chung tay góp sức từ các mạnh thường quân, các công ty cung ứng các trang thiết bị kỹ thuật, các văn nghệ sĩ… có lẽ, việc thực hiện một chương trình nghệ thuật countdown đón chào năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ khó diễn ra.

Đầu tiên, là đêm biểu diễn nghệ thuật TP.HCM đón chào năm mới 2021, đồng thời chào mừng thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM, do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 31.12.2020 tại 2 sân khấu phụ và 20 giờ tại sân khấu trung tâm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, với sự tham gia của các ca sĩ: Phương Thanh, Hồ Trung Dũng, Ái Phương, Thế Vỹ, Lê Thiện Hiếu, Quân AP, nhóm Cá hồi hoang, The Flob, Thoại 004, Yuno Bigboi, Lil Shady, nghệ sĩ Violin Tân Titan, nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh , DJ Huy DX, Beatboxer Max, nhóm nhạc Sắc Việt, nhóm Lạc Việt cùng các nhóm nhảy Game On Crew, nhóm múa Mặt Trời, Vũ đoàn ABC…