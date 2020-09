Đà Nẵng dừng tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hội An, Phó giám đốc Sở VH-TT, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát đã gây ảnh hưởng nhiều mặt đến các đơn vị trên địa bàn TP, nhất là về kinh phí. “Mặt khác, tình hình dịch bệnh Covid-19 dù đã được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Vì vậy, để đảm bảo liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp mọi mặt, Sở VH-TT tạm dừng, không tổ chức liên hoan năm 2020 và dự kiến tổ chức vào năm 2021”, bà An nói.