Đả nữ ‘What Happened to Monday’ đối đầu với phim của Ngô Thanh Vân

Không còn là một hacker quái dị trong Cô gái có hình xăm rồng, không còn là 7 đứa trẻ chen chúc trong một thân phận mang tên Karen Settman ở phim What Happened to Monday, Noomi Rapace hóa thân thành Sam, một vệ sĩ kỳ cựu với sứ mệnh bảo vệ những mục tiêu hàng đầu của bọn khủng bố và sát thủ nguy hiểm bậc nhất thế giới. Sống chết với công việc vốn đề cao sơ bắp của nam giới hơn cả, Sam luôn nỗ lực, chiến đấu hết mình để vượt qua nhiều đồng nghiệp khác giới nhằm hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm và táo bạo nhất.

ẢNH: NETFLIX Sự tham gia của Noomi Rapace khiến Close được chú ý hơn cả

Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi cô được giao nhiệm vụ bảo vệ Zoe Tanner (Sophie Nélisse thủ vai), một người thừa kế sinh đẹp, giàu có. Những tưởng đây là một phi vụ đơn giản cho Sam, nhưng nhiều khó khăn đã xảy đến khi thân chủ và cận vệ hai người thuộc hai thái cực trái ngược nhau. Sam có thể đỡ đạn cho tổng thống, nhưng lại không hứng thú với yếu nhân quý tộc và hư hỏng như Zoe. Còn Zoe không cảm thấy thoải mái khi bị đùm bọc, bảo vệ sát sao của một người bản thân chẳng hề quen biết. Khi hệ thống phòng thủ bảo vệ Zoe thất bại trong cuộc tấn công của những kẻ bắt cóc cũng là kỹ năng chiến đấu dày dặn kinh nghiệm và kỹ thuật nhưng cũng lắm bản năng của Sam trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất. Bị buộc tội giết người, cả hai đã phải phối hợp, điều tra và săn lùng kẻ đứng sau tất cả.

Bên cạnh sự tham gia của Noomi Rapace, Close gây bất ngờ khi ra mắt khán giả Việt vào ngày 22.2, trực tiếp cạnh tranh với hành trình giải cứu con gái của “đả nữ” Ngô Thanh Vân trong Hai Phượng. Bên cạnh những khác biệt về kỹ thuật làm phim, nội dung lẫn lối diễn xuất, có thể thấy, giữa Hai Phượng và Nữ vệ sĩ có nhiều điểm tương đồng khi đều là câu chuyện về hai người phụ nữ mạnh mẽ, can trường và sẵn sàng chiến đấu vì những điều lớn lao. Việc ngôi sao hành động đình đám Noomi Rapace đối đầu tại phòng vé với “đả nữ” nổi tiếng của Việt Nam sẽ mang đến cho khán giả nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn với thể loại hành động.

ẢNH: NORDISK FILM Chạm ngõ điện ảnh từ khi còn rất trẻ nhưng phải đến vai diễn Lisbeth Salander trong loạt phim Cô gái có hình xăm rồng, Noomi Rapace mới thực sự được nhiều người biết đến

Noomi Rapace không còn là cái tên xa lạ với những tín đồ điện ảnh quốc tế. Nổi tiếng khắp thế giới qua vai nữ hacker Lisbeth Salander trong loạt phim 3 phần The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire và The Girl Who Kicked the Hornets' Nest, phiên bản gốc do Thụy Điển sản xuất, nữ diễn viên sinh năm 1979 trở thành một trong những ngôi sao hành động xuất sắc nhất màn ảnh châu Âu. Đồng thời, vai diễn này đã đem lại cho minh tinh 40 tuổi nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá trong và ngoài nước.

ẢNH: SND FILM Diễn xuất đa dạng của Noomi Rapace trong Chuyện gì xảy ra với thứ hai

Sau thành công từ loạt phim Cô gái có hình xăm rồng, Noomi Rapace từng bước biến hóa khả năng diễn xuất qua nhiều vai diễn ấn tượng trong đó có Chuyện gì xảy ra với thứ hai (tựa gốc: What Happened to Monday). Trong phim, “đả nữ” người Thụy Điển cùng lúc đóng vai 7 chị em khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước lối thể hiện đa dạng và khác biệt của mình.