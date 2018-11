'Dạ quỷ': Khi lòng người còn đáng sợ hơn đại dịch thây ma

Dạ quỷ là câu chuyện về triều đại Joseon, thời kỳ Triều Tiên còn đang bị nhà Thanh xâm chiếm. Tại nơi này đang diễn ra đại dịch khủng khiếp biến con người thành những xác sống khát máu được gọi là Dạ quỷ. Vừa gặp kiếp nạn lớn, vừa phải đối mặt với những âm mưu lật đổ ngôi vua của những gian thần, đất nước Joseon đang đứng trước bờ vực diệt vong. Trong tình cảnh loạn lạc đó, Thái tử Ganglim nhận được thư từ người anh trai gửi trước khi mất, nhờ anh quay về Joseon để đưa chị dâu sang nước khác lánh nạn.

Khán giả có dịp được xem những màn chiến đấu giữa con người và zombie bằng gươm, đao, giáo, mác cùng những màn võ thuật đẹp mắt

Ganglim là con trai thứ của hoàng thượng, anh từng từ bỏ quê nhà đi chu du. Vị Thái tử này tuy tài giỏi nhưng lại cao ngạo và háo thắng, anh hầu như không màng đến tình cảnh của nhân dân cho đến khi nhận ra rằng mình là người cuối cùng có trách nhiệm phải dẫn dắt và giải cứu đất nước khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Quay trở lại triều đình, Ganglim vừa phải đối đầu với kế hoạch tạo phản của gian thần, vừa phải tìm cách tiêu diệt hết bọn Dạ quỷ để cứu nguy cho đất nước.

Cùng là thể loại xác sống, cũng không khác gì những con zombie trong Train To Busan, hẳn bạn sẽ thắc mắc vì sao chúng được gọi là Dạ quỷ. Ấy là vì điểm khác biệt với những bộ phim trước chính là bọn zombie ở đây không thể ra ánh sáng, chúng chỉ có thể hoạt động trong bóng tối và sẽ bị cháy da thịt nếu như tiếp xúc với ánh mặt trời. Chính vì vậy, khán giả đã mong đợi được thấy một cốt truyện hấp dẫn và ly kỳ không thua kém gì Train To Busan.

Thế nhưng kế hoạch tạo phản của nhân vật phản diện được làm quá rõ ngay từ đầu. Nhịp phim đi với tốc độ khá chậm ở nửa đầu, càng về sau tình tiết được đẩy nhanh và hấp dẫn hơn. Nguy hiểm cận kề, Dạ quỷ khắp mọi nơi, những trận chiến đẫm máu, đó là những gì diễn ra. Mọi thứ đều gấp gáp nhưng phim vẫn chưa tạo được sự dồn dập, áp lực cũng như việc chạy đua với thời gian.

Nếu như Train To Busan cho chúng ta thấy được bản chất thật của từng con người trong xã hội hiện đại thì Dạ quỷ cho khán giả thấy được một thứ còn đáng sợ hơn cả đại dịch, đó chính là lòng dạ kẻ ác

Với đề tài zombie lần đầu tiên được đưa về thời cổ trang của Hàn Quốc, bộ phim mang trong mình một làn gió mới, một bữa tiệc với những món ăn lạ lẫm. Tuy nhiên, mang so sánh với người anh Train To Busan đi trước, Dạ quỷ chưa thể sánh bằng. Train To Busan nghiêng về thực tế và tính nhân văn, gia đình, còn Dạ quỷ là một bức tranh cổ trang với nhiều yếu tố lớn hơn về chiến tranh, về đất nước và dân tộc nhưng chưa được phát triển tốt. Dạ quỷ đã cố gắng nhưng việc phát triển nhân vật cũng như xây dựng tình tiết lại khá đơn giản và chưa đột phá.

Tuyến nhân vật phụ của phim được miêu tả rất rõ tính cách, vai trò của từng người và họ đều góp một ít chất xúc tác tô điểm thêm cho bộ phim. Phần đất diễn nhiều nhất thuộc về Thái tử Ganglim và tể tướng Kim. Dù không quá xuất sắc nhưng Hyun Bin và Jang Dong Gun đã thể hiện rất tròn trịa vai diễn của mình khi miêu tả được bản chất riêng biệt của hai nhân vật này. Khán giả sẽ được nhìn thấy với hai góc nhìn ở hai tuyến song song, một là câu chuyện về hành trình trở thành người lãnh đạo của vị Thái tử kiêu ngạo, hai là câu chuyện về quá trình tạo phản của một kẻ mang dã tâm cùng lòng tham rất lớn trong người. Tuy nhiên nam tài tử 46 tuổi Jang Dong Gun chưa đẩy hết toàn bộ sự đáng sợ bên trong cái ác và lòng tham của tể tướng Kim. Có lẽ khách quan thì anh đã quá quen với khán giả bởi những tạo hình điển trai, gương mặt hiền hậu hay những vai người hùng khiến người xem chưa thật sự cảm hết.

Không quá đáng sợ hay để lại ám ảnh, không đậm tính nhân văn hay nặng nề tâm lý, Dạ quỷ là một bộ phim giải trí với đầy đủ những yếu tố cần có như kinh dị, máu me, những khoảnh khắc đầy cảm xúc vì tình người, vì sự hi sinh... Phim hiện có số điểm 6,3/10 trên IMDB và 71% trên Rotten Tomatoes.