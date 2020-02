Đã xác định được danh tính phụ nữ hành hung du khách Thái Lan tại Đà Lạt

Như Thanh Niên thông tin, cách đây vài ngày trên mạng xã hội và một trang tin điện tử của Thái Lan có đăng thông tin, hình ảnh, clip phản ánh về việc du khách Thái Lan bị hành hung ở khu du lịch (KDL) Đường hầm điêu khắc của Công ty CP Sao Đà Lạt (trong thắng cảnh hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản hỏa tốc giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng làm việc với Công ty CP Sao Đà Lạt, khẩn trương kiểm tra, xác minh xử lý nghiêm theo quy định và báo cáo kết quả cũng như đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý tiếp theo trước ngày 20.2.

Ảnh, clip đăng trên mạng xã hội về vụ việc Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi xác minh, ngày 20.2, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng đã có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh về vụ việc. Theo kết quả xác minh, vào trưa 11.2, tại hồ Vô Cực trong KDL Đường hầm điêu khắc, đoàn du khách Thái Lan có 7 người đang xếp hàng theo đường vào 1 chiều để lần lượt chụp ảnh. Lúc đó, một đoàn du khách Việt Nam, trong đó có bà N.T.T (ngụ đường Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã không xếp hàng mà đi ngược chiều để chen vào chụp ảnh trước. Vì vậy, bà Warakorn J.Kulsawad đã lên tiếng nhắc nhở. Do bất đồng ngôn ngữ, nghĩ đoàn khách Thái Lan xúc phạm, nên bà T. đã có lời lẽ đe dọa và hành động bạo lực: giật tóc, tấn công bà Warakorn J.Kulsawad. Sự việc được can ngăn kịp thời, công an địa phương đã xuất hiện làm việc, hai bên đã đồng ý thỏa thuận không bồi thường thiệt hại, không cần sự can thiệp từ cơ quan chức năng.

Theo hướng dẫn, du khách xếp hàng lần lượt chụp ảnh ở hồ Vô Cực Ảnh: Gia Bình

Cũng theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng, đại diện KDL đã thừa nhận thiếu các biện pháp giám sát chặt chẽ, để xảy ra vụ việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín của KDL nói riêng và hình ảnh du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) nói chung. Sở cũng yêu cầu KDL bố trí, bổ sung camera tại khu vực, bố trí thêm bảo vệ để đảm bảo giám sát và can thiệp kịp thời 100% thời gian hoạt động phục vụ khách và lắp đặt thêm biển báo quy định bằng tiếng Việt - Anh tại khu vực. Đồng thời, Sở cũng đã có văn bản gửi Công ty CP Sao Đà Lạt về việc chấn chỉnh tình hình hoạt động tại KDL Đường hầm điêu khắc. Theo phúc tra của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng, KDL đã triển khai các biện pháp khắc phục.

Nơi xảy ra xô xát làm “mang tiếng” đến hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng Ảnh: Gia Bình

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Võ Lê Huy, Phó giám đốc Công ty CP Sao Đà Lạt, cho hay mặc dù sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nhưng bảo vệ và quản lý của công ty đã có mặt can ngăn kịp thời. Tuy nhiên đây là điều đáng tiếc, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch tỉnh nhà mà nguyên nhân xuất phát từ ý thức, văn hóa du lịch của một bộ phận du khách Việt Nam khi tham gia vào hoạt động du lịch. Công ty cũng gửi lời xin lỗi đến với nhóm du khách Thái Lan nói trên vì hành vi không đẹp của nhóm du khách Việt Nam...

Bảng hướng dẫn xếp hàng ở hồ Vô Cực Ảnh: Gia Bình

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng, cho biết: “Sự việc xảy ra là một điều đáng tiếc. Ngoài những thiếu sót nhất định của KDL thì ý thức của nữ du khách TP.HCM cũng là vấn đề đáng nói. Khi đi du lịch đến địa điểm nào đó, khu vực nào đó thì cần tuân thủ nội quy, quy định, hướng dẫn của nơi đó chứ không được tự làm theo ý muốn của mình như vậy. Ứng xử có văn hóa với nhau thì sự việc sẽ thành đơn giản, nhẹ nhàng cả…”.