Đại diện Việt Nam giành cú đúp giải thưởng phụ tại ‘Man of The Year 2019’

Tưởng Ngọc Minh là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Man of The Year 2019. Anh sở hữu chiều cao 1,82m, số đo hình thể 100-77-99. Vẻ ngoài điển trai, kinh nghiệm có được từ cuộc thi trong nước giúp anh nhận được sự quan tâm của người hâm mộ cũng như trở thành ứng viên được đánh giá cao trong lần “mang chuông đi đánh xứ người" này. Mỹ nam đến từ Việt Nam luôn giữ vững phong độ và được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi.

Tưởng Ngọc Minh giành giải thưởng phụ Nam vương truyền thông Ảnh: NVCC

Trước thềm chung kết, Tưởng Ngọc Minh mang về hàng loạt tin vui cho khán giả nước nhà khi giành nhiều giải thưởng phụ. Anh chiến thắng Mister Media Choice (Nam vương truyền thông) do người hâm mộ bình chọn. Ngay sau đó, đại diện Việt Nam tiếp tục nhận danh hiệu Popularity Award và được gọi tên vào Top 3 thí sinh có thể hình đẹp nhất tại cuộc thi.

Chưa dừng lại ở đó, đại diện Việt Nam cũng được các chuyên trang sắc đẹp ưu ái, dự đoán là 5 thí sinh nổi bật, có cơ hội giành giải cao tại Man of the Year 2019. Chung kết Man of the Year 2019 sẽ diễn ra vào tối 21.9 tại Myanmar.