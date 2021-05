Đại hiệp Hồng Kông Châu Nhuận Phát: Một đoạn tình sử của Phát ca

Năm 1976, Châu Nhuận Phát (21 tuổi) được đóng vai chính trong một số bộ phim truyền hình. Trong quá trình quay phim, ông đã gặp nữ diễn viên Dư An An (17 tuổi). Hai người kết hôn sau đó 7 năm, nhưng vào thời điểm đó không có tiếng sét ái tình nào xảy ra. Lúc đó, người yêu đầu đời của Châu Nhuận Phát là diễn viên Mâu Khiên Nhân - đóng cùng ông trong phim truyền hình Cuồng triều của TVB. Mâu Khiên Nhân xuất thân từ gia đình gia giáo, lại xinh đẹp, vừa du học Thụy Sĩ về, đoạt giải Hoa hậu ăn ảnh trong cuộc thi Miss Hồng Kông nên nhanh chóng được TVB đưa vào danh sách ưu tiên. Nhiều người đã dự đoán cặp đôi Châu Nhuận Phát - Mâu Khiên Nhân không có tương lai vì sự chênh lệch về trình độ học vấn cũng như gia thế. Năm 1977, một đại gia giàu có công khai đeo đuổi Mâu Khiên Nhân. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Châu Nhuận Phát và Mâu Khiên Nhân chia tay.

Hơn một tháng sau, tin tức “Châu Nhuận Phát tự tử” vẫn chưa nguội bớt thì một tin tức khác về anh gây chấn động báo giới: “Châu Nhuận Phát kết hôn! Cô dâu là ai?”. Đó chính là diễn viên Dư An An, cô gái 17 tuổi mà Châu Nhuận Phát đã gặp năm nào. Dư An An vừa chia tay bạn trai nên cả hai tiến thẳng đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Tuy nhiên đầu năm 1984, Châu Nhuận Phát và Dư An An làm thủ tục ly hôn.