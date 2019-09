Đại tá công an Nguyễn Hải nói về việc chuyên trị vai phản diện trong phim

Chiều 5.9, Bộ Công An đã tổ chức lễ gặp mặt, tôn vinh các nghệ sĩ công an nhân dân nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.

Trong đó, 3 nghệ sĩ công an nhân đân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, gồm: đại tá Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trung tá Nguyễn Thị Thúy Hiền - Giám đốc Nhà hát Công an nhân dân, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; đại tá Nguyễn Văn Hải (Nguyễn Hải), nguyên Phó trưởng đoàn kịch nói Công an nhân dân thuộc Nhà hát Công an nhân dân, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

2 nghệ sĩ nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú gồm: thiếu tá Hồ Quốc Phong, diễn viên kịch Nhà hát Công an nhân dân, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; thiếu tá Nguyễn Tất Nghĩa, diễn viên Nhà hát Công an nhân dân, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng thưởng cho 3 nghệ sĩ công an nhân dân vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Ảnh An An

Gặp đại tá Nguyễn Hải, “lão Cấn” của Quỳnh búp bê, anh có phần vội vã: “Mình vừa từ Yên Bái về Hà Nội, giờ lại quay lại Yên Bái để đóng phim tiếp”. Anh đang tham gia bộ phim Bão ngầm, vào vai một thượng tá - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy.

Bão ngầm kể về hành trình điều tra, bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn. Phim còn đề cập đến cuộc chiến “bão ngầm” giữa các mặt đối lập trong một cơ quan, tổ chức, cuộc chiến đấu trong nội tâm của người lính.

Phim dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của trung tá Đào Trung Hiếu (Cục Truyền thông công an nhân dân, Bộ Công an), do đạo diễn Đinh Thái Thụy thực hiện.

Đại tá Nguyễn Hải vào vai lão Cấn trong phim Quỳnh búp bê Ảnh VFC

Đây có lẽ là vai diễn chính diện hiếm hoi của diễn viên Nguyễn Hải. Anh được khán giả nhớ đến với hàng loạt vai diễn phản diện trong nhiều phim truyền hình, mà gần đây nhất là vai lão Cấn, ông chủ của động Thiên Thai trong phim Quỳnh búp bê.

Chia sẻ về việc "chuyên trị" những vai lưu manh, đểu giả, Nguyễn Hải cho rằng trong phim các nhân vật được phân chia chính diện, phản diện để cho dễ phân tích, bóc tách, nhưng trong cuộc sống, con người thường đan xen giữa chính diện và phản diện, đa tính cách.

“Chúng tôi cố gắng xây dựng hình tượng nhân vật với các góc nhìn khác nhau. Vào vai phản diện, nhưng tôi muốn hướng đến việc đảm bảo giá trị chân thiện mỹ của bộ phim”, anh chia sẻ.

Khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, trong lời cảm ơn gửi đến mọi người, Nguyễn Hải cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người vợ của mình.

“Tôi cũng muốn tặng vinh dự này cho người bạn đời của tôi. Người đã cùng học với tôi trường Sân khấu Điện ảnh, người luôn cho tôi những ý kiến dưới góc nhìn của một khán giả… để tôi hoàn thiện mình”, Nguyễn Hải nói.

Anh cũng nhắc đến những người thân trong gia đình, và cho biết "họ luôn chịu thiệt thòi, luôn phải nghe những điều tiếng với những vai phản diện tôi đóng. Cũng có khi họ phải chịu sự hi sinh về thời gian, xa cách khi tôi rong ruổi đi đóng phim thời gian dài”.