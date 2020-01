Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn đổ máu khi đang hát trên sân khấu

Trên fanpage cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đầu bị thương, đang băng bó tại bệnh viện. Kèm với đó, anh viết: "Sinh nghề tử nghiệp là có thật! Định im luôn nhưng không giấu được các fan và người thân, vì lúc đó có nhiều người livestream nên ai cũng thấy máu. Năm tuổi, đã né các kiểu mà vẫn không thoát được. Thôi thì lâu rồi không được nhõng nhẽo vì chẳng có ai để mà nhõng nhẽo. Nay có cơ hội này, "làm mình làm mẩy" với các fan và người thân chút. Hưng sẽ ổn nhanh thôi".

Nam ca sĩ bức xúc khi nói về nguyên nhân khiến anh gặp tai nạn khi đang biểu diễn. "Không hiểu họ trang trí theo trường phái gì, nhìn chẳng ra sao, trông chỉ giống một cỗ máy đồng hồ cũ kỹ với các bánh răng treo lơ lửng, thấp lè tè ngay trên đầu. Ca sĩ, vũ công hay MC muốn lên sân khấu phải chui qua cái mô hình nhìn như máy chém này. Tôi xui xẻo nên bị thương, máu cứ thế tuôn ra", giọng ca Vợ tương lai kể lại vụ việc.

Sân khấu được trang trí với những thiết kế bánh răng to và cồng kềnh khiến Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau khi được các vũ công cầm máu, Đàm Vĩnh Hưng vẫn quyết định nén đau, tiếp tục hoàn thành phần trình diễn của mình vì không muốn làm lớn chuyện, gây ồn ào trước khán giả. "Tôi đã suy nghĩ rất nhanh để có quyết định gồng mình hát tiếp, chứ bỏ đi vào thì chẳng có ai làm gì được tôi. Nhưng sẽ náo loạn và nhiều cái không hay sẽ diễn ra. Lúc đó muốn đá đổ cái đồ trang trí ghê, không phải vì đau mà tức vì cái ngu của người thiết kế. Tôi mà kiện là mệt đó nha. Mấy cái này ở nước ngoài là chuẩn bị tiền đền rồi. Thôi nhé, không hẹn gặp lại nữa. Còn mười mấy ngày nữa, thôi ông trời đừng thử thách con nữa", anh nói thêm.

Dòng chia sẻ kèm hình ảnh Mr. Đàm phải đến cơ sở y tế kiểm tra, băng bó vết thương thu hút sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ lo lắng và bức xúc trước cách trang trí sân khấu này. Ca sĩ Thanh Thảo viết: "Tai qua nạn khỏi nha anh. Dưỡng vết thương cho lành nhé anh Đàm Vĩnh Hưng. Cuối năm rồi, thiệt tình, trang trí sân khấu kiểu gì vậy trời". "Thương anh lắm, cuối năm rồi mà bị vết thương ở đầu thế này. Lần sau đi hát nếu nhìn thấy sân khấu có mấy cái trang trí thể loại như máy chém, anh lo tránh xa anh nhé", "Chắc đây là cái hạn cuối năm, anh cố vượt qua và giữ gìn sức khỏe nhé", nhiều fan chia sẻ với nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng đến bệnh viên, xử lý băng bó vết thương sau đêm diễn Ảnh: FBNV

Ngoài ra, trong dòng chia sẻ mới đây nhất, Đàm Vĩnh Hưng cho biết mình đã ổn và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, khán giả trong và ngoài nước đã quan tâm và lo lắng cho anh. Nam ca sĩ tiết lộ anh đã về tới TP.HCM và đi thẳng đến bến xe Củ Chi để hóa trang và chụp hình cho bộ ảnh Xuân 2020. Theo nam ca sĩ, vì đây là kế hoạch từ trước nên không thể hoãn lại được.

Đây không phải lần đầu tiên chủ nhân hit Hello "gặp xui" trên sân khấu. Vào năm 2016, nam ca sĩ từng không may bị hụt chân, ngã từ sân khấu xuống hố ở khu vực hậu trường, độ cao khoảng 1m. Do va quẹt với cây sắt nên bắp chân anh bị rách, phải vào viện khâu vết thương khá sâu.