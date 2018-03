Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm tổ chức show ca nhạc cho 'Yêu em bất chấp'

Trước ngày bộ phim Yêu em bất chấp do Văn Công Viễn đạo diễn, Live Media sản xuất, chính thức ra rạp từ 6.4, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - người góp vốn làm phim và đóng vai cha của vai chính do ca sĩ Hoài Lâm đảm nhận, đã quyết định cùng dàn ca sĩ tham gia trong phim là Ali Hoàng Dương (quán quân The Voice 2017, đóng vai phụ), Văn Mai Hương (hát ca khúc chủ đề trong phim), Vũ Hà… thực hiện loạt live show ca nhạc tại nhiều địa điểm.



Show diễn đầu tiên vào tối 28.3 tại Aeon Mall Tân Phú Celadon (TP.HCM); tiếp đó là 2 chương trình vào 11 giờ và 18 giờ ngày 1.4 tại Vạn Hạnh Mall (Q.10, TP.HCM) với sự tham gia của đạo diễn Văn Công Viễn, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, Công Dương, Ngọc Thảo, Trang Trần, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm, Vũ Hà, Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương, MC Trương Quốc Bảo…

Các chương trình ca nhạc này do Trần Vi Mỹ đạo diễn, ngoài các tiết mục hát múa còn hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị trong quá trình thực hiện bộ phim.