Đàm Vĩnh Hưng ngập tràn hạnh phúc khi Mỹ Tâm nói 'I love you so'

Kết thúc tập 7, Giọng ca bất bại đã tìm được năm ứng viên tiếp tục thách đấu với năm ngôi sao là: Tiến Đồng, Hương Giang, Mỹ Lệ, Bá Duy và Đinh Nhân. Ngôi sao Lệ Ngọc chính là người đang nắm giữ chiếc vé vàng quyền lực từ vòng thách đấu trước. Cô quyết định sử dụng để giành cho mình quyền thách đấu đầu tiên và chọn Mỹ Lệ làm đối thủ.

Lệ Ngọc trình diễn ca khúc Hurt, một bài hát nhạc nước ngoài do chính cô viết lời Việt. Cô được Lam Trường nhận xét có chất giọng “dày và mềm như sầu riêng”, tuy nhiên vẫn còn suýt soát ở một số chỗ. Mỹ Lệ lựa chọn bản mashup Chiều nay không có mưa bay. Tuy nhiên bài hát khiến Mỹ Tâm có chút thất vọng, nữ ca sĩ Đừng hỏi em nhận xét: “Khi chị nghe câu đầu tiên thôi chị nghĩ Ngọc thua rồi, nhưng chị lại thấy tiếc với bản mashup của em. Em sử dụng luôn bài I love you so gì đó...”.

Vừa nghe đến đây, Đàm Vĩnh Hưng nắm tay Mỹ Tâm và hỏi “em vừa nói gì” khiến cô bật cười bối rối. Khi nữ ca sĩ Nếu có buông tay quay sang Lam Trường để hỏi về bài hát cô muốn nói thì Mr Đàm vẫn không chịu thua, anh giật tay để kéo “chị đẹp” quay về phía mình: “quay qua đây, em vừa nói gì”. Đến khi Mỹ Tâm chịu nói “I love you so” thì anh mới mỉm cười hài lòng buông tay ra và gương mặt thì ngập tràn hạnh phúc. Hành động này của “ông hoàng nhạc Việt” khiến khán giả trường quay thích thú hò hét.

“Anh Hai” Lam Trường thường xuyên bị bỏ rơi giữa những khoảnh khắc “tình tứ” của Mỹ Tâm và Mr Đàm.

Mỹ Tâm tiếp lời nhận xét: “Nếu em dùng bài đó thôi thì chị nghĩ với lợi thế về tình cảm em đã có trong giọng hát, em sẽ hát hay hơn bài em mashup với một bài khác tiết tấu như vậy. Những đoạn sau em bị đuối, thật ra em có thể lên được nhưng em lại bị đuối ở bài này. Đó là lý do mà chị nghĩ chọn bài là điều cực kỳ quan trọng”.

Sau phần thi, Lệ Ngọc tiếp tục được khán giả đánh giá cao khi cô giành chiến thắng và giữ vững chiếc ghế ngôi sao của mình.

Kế tiếp là phần thách đấu của ngôi sao Tuấn Hiếu. Anh được MC Ngô Kiến Huy đánh giá là có kỹ năng “ẩn thân” vô cùng lợi hại vì khuôn mặt lúc nào cũng “ngơ ngơ, bơ bơ” nhưng khi cầm micro bước lên sân khấu lại trở thành một con người hoàn toàn khác, máu lửa, bùng nổ khiến đối thủ khiếp sợ. Quả thật, Tuấn Hiếu đã có một phần trình diễn quá ấn tượng với ca khúc Don’t leave me alone, đến nỗi không ứng viên nào “dám” bấm nút thách đấu cùng anh. Sau phần thi, anh tiếp tục nhận được chiếc vé vàng quyền lực của chương trình.

Ngoài ra, không thể không kể đến màn đối đầu gây cấn giữa ngôi sao Đăng Quân, Trung Thuận, Xuân Hiển cùng ba ứng viên còn lại. Ở tập trước, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đã dự đoán sẽ có hai cuộc “lật đổ” diễn ra trong vòng thách đấu này. Và thật sự, có đến hai ngôi sao phải rời ghế ở tuần này trong sự bất ngờ của ban giám khảo và khán giả là Đinh Nhân và Tiến Đồng và thay vào đó là Trung Thuận và Tuấn Hiếu.