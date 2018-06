Dàn công chúa Disney hội ngộ trong 'Wreck-It Ralph 2'

Trailer Wreck-It Ralph 2



Năm 2012, Disney ra mắt Wreck-It Ralph gây sốt phòng vé, bội thu cả lời khen của giới phê bình lẫn doanh thu với 471,2 triệu USD. Điểm đặc sắc của bộ phim hoạt hình này chính là chuyến du hành vào thế giới game đẹp mãn nhãn.

Câu chuyện của Wreck-It Ralph 2 nối tiếp phần trước, khi Ralph (John C. Reilly) và Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman) rời Trung tâm Vui chơi & Giải trí Gia đình Litwak du hành đến không gian ảo để sửa trò chơi Sugar Rush cũng như cứu nó khỏi nguy cơ bị xóa vĩnh viễn. Chuyến du hành càng thêm thú vị khi hai nhân vật đáng yêu gặp gỡ Yesss (Taraji P. Henson), người đứng đầu trang BuzzTube nổi tiếng và KnowsMore (Alan Tudyk) màu tím cực kỳ dễ thương.



Các công chúa Disney… ...và các nhân vật trong Star Wars sẽ xuất hiện trong Wreck-It Ralph 2



Tuần trước, Disney đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về hai nhân vật mới Yesss và KnowsMore, bên cạnh đó là cuộc gặp gỡ lý thú giữa Vanellope và các nàng công chúa Disney như Bạch Tuyết, Lọ Lem, Công chúa tóc mây, Moana, Công chúa tóc xù, Tiana, Pocahontas, Jasmine, Người đẹp ngủ trong rừng, Nàng tiên cá… Bên cạnh đó, bộ phim hứa hẹn sẽ làm khán giả bất ngờ với danh sách khách mời đặc biệt đến từ thế giới Marvel, bom tấn Star Wars hay các nhân vật quen thuộc trong những bộ phim như Alice in Wonderland, Hercules, Lady and the Tramp, Big Hero 6, Dumbo, Wall-E, The Good Dinosaur...



Đạo diễn - đồng biên kịch Phil Johnston sẽ cầm trịch phần 2 cùng với đạo diễn Rich Moore của phần trước. Wreck-It Ralph 2 (Ralph Breaks the Internet) dự kiến ra rạp vào ngày 23.11.