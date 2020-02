Dàn diễn viên, ê-kíp 'Itaewon Class' họp báo riêng tư tránh dịch Covid-19

Cách chọn trang phục ton-sur-ton của Park Seo Joon và Kim Da Mi đã khiến người hâm mộ thích thú, liên tục gán ghép cả hai ngoài đời. Bên cạnh đó, nữ phụ Kwon Na Ra chọn một bộ váy vô cùng kín đáo nhưng lại có phần lép vế với Kim Da Mi. ''Ông chủ quán nhậu Danbam'' vẫn vô cùng bảnh bao với vẻ ngoài đẹp trai, nam tính.

Hiện tại, những bộ phim khác như Hi! Mama hay Trời đẹp em sẽ đến đã tham gia vào ''đường đua'' rating của các nhà đài nhưng Tầng lớp Itaewon vẫn giữ vững phong độ dù không sở hữu dàn diễn viên là những ngôi sao quá nổi tiếng như Crash landing on you.