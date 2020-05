Đàn guitar của Kurt Cobain ước tính bán 1 triệu USD

Darren Julien, Giám đốc điều hành của nhà đấu giá Julien, cho biết cây đàn guitar đã giành được vị trí xứng đáng trong lịch sử khi là nhạc cụ do một trong những ca/nhạc sĩ có ảnh hưởng nhất của nhạc rock đương đại chơi trong buổi biểu diễn trực tiếp vĩ đại và đáng nhớ nhất mọi thời đại ở New York vào ngày 18.11.1993. Album ghi hình trực tiếp sự kiện này của nhóm Nirvana là MTV Unplugged in New York gồm các ca khúc: About a Girl, All Apologies, Polly, The Man Who Sold the World, Where Did You Sleep Last Night, Lake of Fire được phát hành ngày 1.11.1994, sau khi Kurt Cobain tự tử. MTV Unplugged in New York đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và giành được một giải Grammy.