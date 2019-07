Dân Hàn kiến nghị tha tội cho sao nữ bắt sò bảo tồn ở Thái Lan

Được biết khi tham gia chương trình Law of the Jungle (tựa Việt: Luật rừng) tập 370, được quay ở vườn quốc gia Hat Chao Mai (Thái Lan), Lee Yeol Eum đã bắt sò tai tượng mà không biết rằng chúng thuộc loài quý hiếm và được pháp luật Thái Lan bảo vệ nghiêm ngặt.

Do đó, nữ diễn viên đã hứng chịu chỉ trích nặng nề từ người dân đất nước Chùa Vàng. Thậm chí, ông Narong Kongaid, đại diện vườn quốc gia Hat Chao Mai còn nộp đơn kiện sao Hàn này vì vi phạm quy định của Vườn quốc gia cũng như luật Bảo vệ Động vật hoang dã tại Thái Lan. Nếu bị kết án, Lee Yeol Eum có thể phải ngồi tù tối đa 4 - 5 năm.

Được biết, ê-kíp của Law of the Jungle và đài SBS (đơn vị phát sóng show) từng cho rằng họ không hề sai trong lùm xùm này, nhưng về sau cũng phải lên tiếng xin lỗi cũng như hứa sẽ không để tái diễn sai lầm này. Ngoài ra, nhà sản xuất chương trình cũng không hề đả động đến rắc rối mà Lee Yeol Eum đang đối mặt. Việc này khiến dư luận xứ kim chi bức xúc.

Lee Yeol Eum tự tin khoe thành tích con sò tai tượng lớn mà cô bắt được trong chương trình ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Kết quả là nhiều người dân Hàn Quốc đã vào trang chủ của Nhà Xanh và gửi đơn kiến nghị yêu cầu chính phủ nên đưa ra hình phạt với ê-kíp Law of the Jungle, chứ không phải nhắm vào nữ nghệ sĩ. Trong đơn, các cư dân mạng mong mỏi: “Làm ơn hãy tìm hiểu sự thật thay vì đổ lỗi tất cả cho nữ diễn viên Lee Yeol Eum”. Đặc biệt, người viết đơn nhấn mạnh: “Đội ngũ làm chương trình quá vô trách nhiệm. Ê-kíp không nên trốn tránh ở Hàn Quốc mà nên đến Thái Lan - nơi họ phạm tội và nhận hình phạt đích đáng đi”.

Bên cạnh đó, bản kiến nghị còn nêu rõ: “Chúng tôi yêu cầu nữ diễn viên Lee Yeol Eum được miễn án tù tối đa 5 năm mà cô ấy có thể phải lãnh. Còn phía nhà sản xuất Laws of the Jungle thì nên nhận hình phạt nghiêm trọng. Bởi đạo diễn cũng như các nhân viên mới là người gây nên chuyện này, không phải do Lee Yeo Eum, người đã cố gắng hết sức trong chương trình. Nếu như hướng dẫn đoàn ở Thái Lan và nhân viên cung cấp thông tin chính xác cho Lee Yeol Eum, thì đã chẳng có vấn đề gì xảy ra”.

Bản kiến nghị quy trách nhiệm về phía Law of the Jungle đang được dư luận Hàn ủng hộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Đơn kiến nghị nhanh chóng thu hút đông đảo sự ủng hộ từ khán giả. Người xem của Law of the Jungle cũng khẳng định lùm xùm này không phải là lỗi của Lee Yeol Eum. Vì trong chương trình, trước khi bắt và ăn sò tai tượng, cô đã nhiều lần hỏi ê-kíp và đều nhận được sự đồng ý.

Trong một thông báo từ phía đại diện của Law of the Jungle, họ tiết lộ chỉ vô tình phạm luật bởi không hiểu rõ những quy định ở Vườn quốc gia Thái Lan. Dù vậy, ông Narong Kongaid cho hay đoàn quay show đã được thông báo kỹ lưỡng mọi nội quy trước khi làm việc. Đáng nói hơn, nhà sản xuất Law of the Jungle, ông Cho Yong Jae đã ký kết biên bản xác nhận tuân thủ với vườn quốc gia Thái Lan, nhưng khi ghi hình ê-kíp lại không giữ lời.