Dân mạng yêu cầu tước danh hiệu Á hậu Hồng Kông ngoại tình

Theo 163, chiến dịch tẩy chay Huỳnh Tâm Dĩnh trên mạng bắt đầu từ những ngày cuối tháng 4. Những người phát động phong trào đã chỉ ra rằng bản thân cô là một nhân vật của công chúng nhưng lại có những hành động vi phạm đạo đức và gây tác động xấu đến xã hội. Tuy nhiên, Á hậu Hồng Kông 2012 lại chỉ viết lời xin lỗi thiếu chân thành trên trang cá nhân cũng như cho thấy sự vô trách nhiệm của mình.

Do đó, cư dân mạng đã phát động chiến dịch đưa Huỳnh Tâm Dĩnh vào “danh sách đen”. Họ còn đưa ra lời kêu gọi các công ty quản lý hay đơn vị quảng cáo chấm dứt hợp đồng với người đẹp, xem xét khả năng tước danh hiệu Á hậu Hồng Kông năm 2012 và yêu cầu bạn gái Mã Quốc Minh phải đích thân xuất hiện xin lỗi trước công chúng.

Chiến dịch tẩy chay Huỳnh Tâm Dĩnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Tính đến ngày 2.5, lượng người ký tên ủng hộ phong trào đã gần đạt con số 1.000.

ẢNH: INSTAGRAM NV Huỳnh Tâm Dĩnh giành vị trí Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2012

Scandal Hứa Chí An ngoại tình với Huỳnh Tâm Dĩnh nổ ra vào ngày 16.4, sau khi AppleDaily tung ra clip độc quyền về vụ này. Sau khi bị phanh phui dan díu với chồng diva Trịnh Tú Văn, sao phim Thâm cung kế hứng chịu nhiều “gạch đá” từ công chúng. Cô viết tâm thư xin lỗi trên Instagram và ở ẩn. Đồng thời, mọi lịch trình của người đẹp đều bị hủy bỏ hay dừng vô thời hạn.

Các tác phẩm mà Huỳnh Tâm Dĩnh tham gia đang chờ ngày lên sóng như The Offliners, Finding Her Voice và The Maid Alliance rơi vào tình trạng “xếp kho”. Thế nhưng, đáng nói nhất là phim Bằng chứng thép 4 phải tuyển lại diễn viên thay thế và quay lại toàn bộ phân đoạn có mặt người đẹp. Ước tính, TVB sẽ chi thêm 10 triệu đô la Hồng Kông cho việc quay lại vì nhân vật của nữ nghệ sĩ dù không phải là vai chính nhưng cũng có thời lượng lên hình khá nhiều. Dàn diễn viên Bằng chứng thép 4 gồm Huỳnh Hạo Nhiên, Đàm Tuấn Ngạn, Lý Thi Hoa cũng đã xác nhận sẽ cùng ê-kíp quay phim lại.

ẢNH: INSTAGRAM NV Huỳnh Tâm Dĩnh (giữa) cùng Huỳnh Hạo Nhiên (trái) và Đàm Tuấn Ngạn trên phim trường Bằng chứng thép 4

Quá trình quay lại các phân đoạn của Huỳnh Tâm Dĩnh trong Bằng chứng thép 4 sẽ kéo dài 2 tuần trong tháng 5 này. Nhà sản xuất từng có ý định chỉnh sửa mặt của nữ diễn viên, nhưng cuối cùng đoàn đã quyết định quay lại để đảm bảo chất lượng tác phẩm. Phim dự kiến phát sóng vào tháng 11.2019.