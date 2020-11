Dàn mẫu Next Top, The Face Vietnam “đổ bộ” Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam

Khác với mọi năm, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week 2020 (ra mắt từ năm 2014) diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, điều này chứa đựng những thông điệp ý nghĩa đã được công ty Multimedia JSC - đơn vị tổ chức chương trình gửi gắm vào chủ đề năm nay: The Future is now, với ý nghĩa tương lai của thời trang Việt Nam đang mở ra ngay trước mắt, và đây chính là thời điểm để thời trang Việt Nam vươn dậy, nâng cao vị thế của mình. Bởi lẽ, tính đến thời điểm hiện tại, việc đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp toàn cầu đã khiến cho những kinh đô thời trang sầm uất như Paris, Milan, New York phải trì hoãn hoặc sử dụng phương thức tổ chức online (trực tuyến) để tiến hành các sự kiện Tuần lễ Thời trang thường niên.