Dàn mẫu nội y diện đồ gợi cảm, đọ dáng nóng bỏng trên thảm đỏ LHP Venice

Bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu trong làng điện ảnh thế giới, thảm đỏ mở màn của Liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 76 với buổi công chiếu tác phẩm The Truth gây chú ý bởi sự xuất hiện của hàng loạt siêu mẫu nội y danh giá như: Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Barbara Palvin, Martha Hunt… Dàn chân dài đình đám chọn những trang phục cắt xẻ táo bạo hay bó sát cơ thể nhằm khoe những đường cong quyến rũ cùng thần thái cuốn hút, gợi cảm.

Vừa đặt chân lên thảm đỏ Venice, Candice Swanepoel đã thu hút ống kính của hàng trăm phóng viên quốc tế nhờ nhan sắc xuất thần và vóc dáng vạn người mê. Bà mẹ hai còn diện váy vàng đồng ôm sát từng đường cong cơ thể và đôi chân dài miên man. Cô cũng khéo léo chọn nội y cùng màu để trang phục không “phản chủ” trước ánh đèn flash ẢNH: WIRE IMAGE

Mỹ nhân tự tin khoe thân hình hoàn hảo cùng thần thái ngút ngàn trước ống kính. Bên cạnh trang phục đơn giản song vẫn tinh tế và đẳng cấp. Sau khi nhận những lời chê bai về thân hình “xuống cấp” vì sinh em bé thứ hai hồi năm 2018, chân dài Nam Phi đã tích cực tập luyện, ăn uống theo chế độ khoa học để lấy lại vóc dáng hoàn hảo như trước ẢNH: GETTY IMAGES

Nếu Candice Swanepoel lựa chọn phong cách quý phái, gợi cảm lên thảm đỏ Venice thì thiên thần khác của Victoria's Secret là Elsa Hosk lại theo đuổi hình ảnh nóng bỏng, táo bạo khi sánh bước tại sự kiện danh giá này. Chân dài người Thụy Điển khiến nhiều người trầm trồ với thiết kế cổ yếm khoét hông táo bạo, khoe trọn phần eo và lưng nuột nà, gợi cảm của người đẹp 31 tuổi. Phần thân váy suôn dài kiểu dáng ôm sát cũng giúp Elsa Hosk khoe triệt để đôi chân dài quyến rũ của mình ẢNH: WIRE IMAGE

Trang phục kiệm vải mà siêu mẫu sinh năm 1988 lựa chọn cùng với khí chất ngút ngàn vốn có đã khiến cô trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất thảm đỏ Venice ngày mở màn ẢNH: GETTY IMAGES

Barbara Palvin - mỹ nhân 9X vừa gia nhập dàn siêu mẫu nội y của Victoria's Secret không hề kém cạnh hai đàn chị khi diện váy cúp ngực khoe vòng một nóng bỏng cùng bờ vai quyến rũ ẢNH: GETTY IMAGES

Dẫu sở hữu vóc dáng khá đầy đặn song người đẹp Hungary lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, lôi cuốn cùng đôi mắt hun hút. Chân dài khéo léo che phần đùi kém thon của mình bằng chiếc váy đen chấm đất có phần xẻ tà duyên dáng ẢNH: GETTY IMAGES

Góp mặt trọng dàn chân dài Victoria's Secret làm “khuynh đảo” thảm đỏ năm nay còn có Martha Hunt. Mỹ nhân sinh năm 1989 nổi bật với thiết kế corset voan đen họa tiết độc đáo được cắt xếp tỉ mỉ phối cùng váy xuyên thấu xẻ đùi táo bạo ẢNH: REX

Chân dài người Mỹ được khen ngợi hết lời nhờ lối trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế và thần thái tươi tắn, cuốn hút trên thảm đỏ ẢNH: GETTY IMAGES

Siêu mẫu Brazil Isabeli Fontana khoe vóc dáng nóng bỏng với chiếc váy cut-out độc đáo ẢNH: GETTY IMAGES

Chân dài Jasmine Sanders chọn váy quây ngực xinh xắn để sánh bước trên thảm đỏ ẢNH: GETTY IMAGES

Gabrielle Caunesil nổi bật với chiếc váy cúp ngực đính kết tỉ mỉ ẢNH: GETTY IMAGES

Lady Kitty Spencer - người mẫu nổi tiếng với tư cách là cháu gái Công nương Diana khoe vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch với chiếc váy đen xếp tầng tinh tế và bộ trang sức ngọc lục bảo ẢNH: REX

Liên hoan phim Venice 2019 diễn ra từ ngày 28.8 đến ngày 7.9 tại Venice, Ý với sự góp mặt của giới làm phim, những ngôi sao diễn xuất hàng đầu cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí quốc tế. Sự kiện năm nay quy tụ 21 tác phẩm đến từ các nền điện ảnh hàng đầu thế giới trong đó phải kể đến những bộ phim như: The Truth, Joker, Ad Astra, The Day I Lost My Shadow... Dù mới khai mạc được một ngày song truyền thông và công chúng đã bắt đầu công cuộc dự đoán kiệt tác điện ảnh sẽ giành giải Sư tử vàng tại liên hoan năm nay.