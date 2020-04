Dàn minh tinh xinh đẹp và tài năng trong phim ngoại tình Hàn Quốc

The World of the Married đánh dấu màn tái xuất màn ảnh nhỏ của Kim Hee Ae sau 4 năm kể từ Second To Last Love (chiếu năm 2016). Với vai diễn “nặng đô” trong phim truyền hình ngoại tình trên, cô nhận được hàng loạt lời tán thưởng về vóc dáng lẫn khả năng diễn xuất chắc tay. Ở mỗi phân cảnh, quý bà không tuổi này đều để lại ấn tượng mạnh

ẢNH: CẮT TỪ PHIM