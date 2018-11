Dàn nhạc Anh Orchestra of the Age of Enlightenment diễn cùng nghệ sĩ Trường múa TP.HCM

5 nghệ sĩ thuộc Trung tâm thực nghiệm - Trường Múa TP.HCM sẽ tham gia biểu diễn một tiết mục, do Thùy Chi biên đạo, cùng dàn nhạc Anh quốc Orchestra of the Age of Enlightenment trong đêm nhạc cổ điển Toyota 2018 vào 17.11.

Đêm nhạc cổ điển 2018 được kết hợp tổ chức bởi Trung tâm Tổ chức Nghệ thuật – Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH-TT-DL, có sự tham gia lần đầu của dàn nhạc Anh quốc Orchestra of the Age of Enlightenment, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn âm nhạc kiêm nghệ sĩ phong cầm Steven Devine. Trong chuyến lưu diễn khắp châu Á dịp này, gồm Brunei, Thái Lan, Lào, Campuchia, Philippines, Malaysia và Việt Nam (vào 17.11 tại Nhà hát TP.HCM), dàn nhạc đến từ Anh sẽ mang tới công chúng sự trải nghiệm âm nhạc thời kỳ Baroque, ra đời sau thời kỳ Phục Hưng. ẢNH: BTC Dàn nhạc Orchestra of the Age of Enlightenment trong năm qua đã biểu diễn cho hơn 20.000 khán giả tại các trường học và trung tâm cộng đồng ở Vương quốc Anh trong các chương trình từ thiện Sau những sự kết hợp biểu diễn giữa dàn nhạc quốc tế cùng nghệ sĩ cổ điển tại Việt Nam hay cùng với ca sĩ Việt Nam trong các chương trình nhạc cổ điển trước đó, đây là lần đầu tiên Toyota Classic giới thiệu tiết mục kết hợp biểu diễn giữa dàn nhạc cùng nghệ sĩ múa đến từ Trường Múa TP.HCM. Đảm nhận biên đạo cho tiết mục này là nghệ sĩ múa tài năng Tạ Thùy Chi. Chia sẻ với Thanh Niên, Thùy Chi cho biết các nghệ sĩ múa sẽ tham gia diễn cùng dàn nhạc trong trích đoạn Lascia ch'io pianga thuộc tác phẩm Rinaldo của nhà soạn nhạc người Anh gốc Đức Handel. "Tinh thần của các diễn viên múa là làm sao để không ảnh hưởng đến dàn nhạc và ca sĩ solo – giọng nữ cao đến từ Anh Charlotte Beament trong tiết mục này. Vì thế chúng tôi sử dụng những khoảng trống xung quanh sân khấu chính và một phần rất nhỏ trên sân khấu khi biểu diễn, hy vọng sẽ góp thêm chút "gia vị", điểm nhấn cho phần thưởng thức của khán giả", Thùy Chi nói.

