Dàn sao châu Á đóng phim giang hồ 'Tokyo Vice'

Dự án Tokyo Vice, do nhà làm phim J.T. Rogers sáng tạo và viết kịch bản, quy tụ dàn sao châu Á vì bối cảnh phim diễn ra ở Nhật Bản . Phim có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ xứ sở mặt trời mọc như Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Itō Hideaki, Show Kasamatsu và Tomohisa Yamashita. Nam diễn viên Mỹ Ansel Elgort (từng đóng trong Baby Driver) cũng góp mặt trong phim.

Series phim Tokyo Vice chuyển thể dựa trên hồi ký Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan của nhà báo Mỹ Jake Adelstein ra mắt năm 2009. Trong phim, Ansel Elgort vào vai nhà báo điều tra người Mỹ, nữ diễn viên Rinko Kikuchi đóng vai nhà báo Nhật còn nam nghệ sĩ Ken Watanabe thì hóa thân thành cảnh sát điều tra hoạt động ở Tokyo.

Nữ diễn viên Rinko Kikuchi từng đóng trong bom tấn Hollywood Ảnh: Warner Bros.

Trong dàn diễn viên tham gia dự án, hai nghệ sĩ Nhật Bản Ken Watanabe và Rinko Kikuchi từng góp mặt trong những bom tấn lớn của Hollywood . Ngôi sao Ken Watanabe thì xuất hiện trong phim Godzilla (2014) và Godzilla: King of the Monsters (2019), còn nữ diễn viên Rinko Kikuchi đóng trong bom tấn Pacific Rim (2013).

Cha đẻ của loạt phim truyền hình Miami Vice là Michael Mann ngồi ghế chỉ đạo kiêm sản xuất dự án. Phim dự kiến thực hiện 10 tập. Các nghệ sĩ như Ken Watanabe, Ansel Elgort, Destin Daniel Cretton (chỉ đạo bom tấn Shang-Chi)... cũng ngồi ghế sản xuất chung với Michael Mann. Tokyo Vice dự kiến chiếu ở Mỹ và Nhật Bản. Ngày công chiếu cụ thể của series vẫn chưa được công bố.