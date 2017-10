Cô Ba Sài Gòn là dự án được chú ý ngay từ khi hé lộ những thông tin đầu tiên. Lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1960, phim là hành trình thú vị của Như Ý - cô chủ hiệu may Thanh Nữ và chiếc áo dài truyền thống Việt Nam.

Ngoài hai nhân vật chính do Ngô Thanh Vân và Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện, phim còn có sự tham gia của dàn mỹ nhân qua các thời của điện ảnh Việt như Diễm My, NSND Hồng Vân, Diễm My 9X, Oanh Kiều…

Ê-kíp Cô Ba Sài Gòn cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, việc một bộ phim tham dự Fashionology Festival 2017 dường như là một tiền lệ chưa từng có. Đây là cơ hội để Cô Ba Sài Gòn nhìn nhận rõ nét hơn những giá trị mà mình đang theo đuổi". Sắp tới, vào ngày 20.10, ê-kíp Cô Ba Sài Gòn sẽ có buổi xuất hiện đặc biệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong những tà áo dài cổ điển do nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện. Đây cũng là đêm diễn khai mạc Fashionology Festival 2017 với chủ đề Bản sắc phương Đông.

Ngoài sự xuất hiện đặc biệt của Cô Ba Sài Gòn, chương trình do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức còn có hơn 400 bộ sưu tập hoành tráng, ấn tượng đến từ các tên tuổi trong nước và Đông Nam Á trình diễn trên đường runway dài nhất Việt Nam.

Fashionology Festival (Lễ hội Thời trang và Công nghệ) 2017 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22.10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.