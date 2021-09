Dàn sao trên thảm đỏ dự khai mạc LHP Venice 2021

Các rạp phim đang hoạt động với một nửa công suất và một bức tường chắn tầm nhìn đặt tại thảm đỏ để ngăn đám đông tụ tập bên ngoài địa điểm chính. Người tham gia LHP phải mang khẩu trang và có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính. Ban tổ chức cũng hạn chế tối đa những bữa tiệc thâu đêm.

“Họ đang thực hiện nhiều biện pháp phòng tránh Covid-19 thực sự nghiêm túc. Mọi người phải cẩn trọng, có trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời cho ngành công nghiệp điện ảnh khi mọi thứ có thể bắt đầu trở lại. Tôi rất vui vì LHP đang diễn ra. Đó là một sự kiện điện ảnh lớn, mang lại công ăn việc làm cho rất nhiều người trên khắp thế giới”, Penelope Cruz nói với Reuters trước lễ khai mạc.

Penelope Cruz đóng vai chính trong phim Parallel Mothers của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodovar, khai mạc LHP Venice. Các ngôi sao Hollywood như Kirsten Dunst, Timothee Chalamet, Matt Dillon, Maggie Gyllenhaal… cũng nằm trong số những nghệ sĩ đến Venice năm nay.

“Mọi người ở khắp nơi đều háo hức quay trở lại LHP Venice, xem những bộ phim đã nằm trên kệ trong một năm rưỡi hoặc có thể là hai năm”, giám đốc LHP Venice Alberto Barbera nói với Reuters. Ông cho biết thêm hầu hết các suất chiếu tại LHP đều cháy vé và cam kết rằng LHP Venice 2021 không thiếu những người nổi tiếng, mặc dù người hâm mộ sẽ không thể đến gần họ.

Các tác phẩm tranh giải Sư tử vàng cho phim hay nhất bao gồm The Power of the Dog (Jane Campion đạo diễn), Spencer (Pablo Larrain), Sundown (Michel Framco), Parallel Mothers (Pedro Almodovar), Another World (Stephane Brize), The Box (Lorenzo Vigas), The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)…