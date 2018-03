Dàn siêu robot cực ngầu trong bom tấn 'Pacific Rim Uprising'

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên chính đa sắc tộc với John Boyega (Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi), Scott Eastwood (Fast & Furious 8) hay "mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm (Kong: Skull Island), Pacific Rim Uprising (tựa Việt: Pacific Rim: Trỗi dậy) còn quy tụ ê-kíp sản xuất phim với những cái tên đắt giá như Steven S. Deknight và nhà sản xuất Guillermo Del Toro, người vừa vinh dự nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar 2018.

Hãy cùng điểm qua các Jaeger thế hệ mới nổi bật được phát triển sau 10 năm kể từ cuộc chiến sống còn với quái vật Kaiju trên vành đai Thái Bình Dương.

1. Gipsy Avenger - Vị thủ lĩnh huyền thoại

Vẻ ngoài hoành tráng của thủ lĩnh Jaeger thế hệ mới Là đại diện của Jaeger thế hệ thứ sáu, Gipsy Avenger là sự tái sinh của Gipsy Danger, Jaeger đã phát nổ dưới đáy biển Thái Bình Dương để đóng cánh cổng không gian, nơi dẫn lũ quái vật Kaiju đến trái đất.

Gipsy Avenger đang được trang bị công nghệ tối tân nhất của cuộc chạy đua vũ trang năm 2035, đó chính là thiết bị trọng lực. Với sức mạnh này, Gipsy Avenger có thể điều khiển các vật thể trong khả năng như xe cộ, tòa nhà… để biến chúng thành vũ khí nhắm vào kẻ thù. Bên cạnh đó, Gipsy Avenger còn được trang bị một cây kiếm kim loại siêu sát thương để tham gia các pha cận chiến. Nằm dưới sự điều khiển của hai phi công giỏi nhất thế giới: truyền nhân của vị nguyên soái huyền thoại Jake Pentecost và cậu bạn thân đầy máu mặt Nate Lambert, Gipsy Avenger đích thị là siêu robot Jaeger mạnh nhất trên thế giới.

2. Bracer Phoenix - Pháo đài vững chắc

Quả cầu sắt đầy uy lực của pháo đài vũ khí Bracer Đây là Jaeger thế hệ thứ sáu duy nhất có tới ba người điều khiển. Với vóc dáng đồ sộ do được trang bị hệ thống hỏa lực bá đạo nhất, Bracer cần có người chuyên trách điều khiển các vũ khí tối tân của mình.

Với thiết kế đặc biệt khi cơ thể có thể xoay 360o, Bracer hoàn toàn có thể tấn công từ cả hai phía đằng trước và đằng sau, cùng với khả năng đẩy buồng lái của người điều khiển vũ khí xuống thấp ngay vị trí yếu điểm của kẻ thù để có thể khai hỏa một cách hiệu quả nhất.

Bracer Phoenix được điểu khiển bởi các tân binh được đào tạo gắt gao trong trại huấn luyện của Lực lượng bảo vệ vành đai Thái Bình Dương (PPDC) nổi bật với cô bé Amara thiên tài có thể tự mình chế tạo Jaeger. Các thiếu niên này giờ đã trưởng thành và sẵn sàng điểu khiển pháo đài vũ khí khổng lồ này để cứu thế giới.

3. Saber Athena - Chiến binh siêu tốc

Nữ robot ninja tuyệt đỉnh trong trận chiến với hai thanh kiếm sắt bén của mình Saber Athena có lẽ là Jaeger nhanh nhất và thanh lịch nhất trong hạm đội. Tốc độ là tài sản lớn nhất của cô nàng nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến Saber trở thành một chiến binh tinh nhuệ nhất của dàn Jaeger thế hệ mới.

Saber còn được trang bị các vũ khí chuyên biệt phù hợp với tốc độ cũng như sự linh hoạt được mô phỏng như một ninja thiện chiến như dao găm, phi tiêu hay đặc biệt là cây kiếm sắc được tạo nên từ titan.

Với vẻ ngoài màu cam rực rỡ, hiện đại và hào nhoáng, Saber Athena cũng được điều khiển bởi các phim công trẻ với đầy nhiệt huyết như chính Jaeger mà họ đang điều khiển.

4. Scrapper - Chú lính chì tập sự

Amara ngoan cường bên trong Jaeger do cô chế tạo Không phải là một Jaeger công nghệ cao, Scrapper chính là thành quả của quá trình lao động miệt mài cùng bộ óc sáng tạo thiên tài của cô bé 15 tuổi Amara. Scrapper được tạo nên từ những mảnh ghép thu thập từ các bãi phế liệu và dựng nên trong một nhà kho tồi tàn ở Santa Monica.

Cỗ máy khổng lồ này có thể không có một vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng đây thực sự là một vũ khí nguy hiểm. Scrapper có thể cuộn tròn thành một quả cầu sắt và di chuyển theo hình thức lăn với tốc độ cao, hoàn toàn phù hợp với mục đích phòng thủ / lẩn tránh kẻ thù. Trong khi cuộn tròn, phi công vẫn có không gian điều khiển bên trong lồng ngực robot và một điều đặc biệt khác do buồng lái chỉ dành cho một người nên Amara cũng không cần bất cứ sự giúp đỡ nào để có thể điều khiển Jaeger của riêng cô.

Ngoài các chiến binh tiêu biểu kể trên, Pacific Rim Uprising vẫn là một bữa đại tiệc công nghệ với sự xuất hiện của rất nhiều Jaeger mới như chiến binh Guardian Bravo sở hữu roi điện đầy tính sát thương của hạm đội PPDC. Bên cạnh đó còn là sự xuất hiện của các Jaeger cách tân đến từ các tập đoàn khác như Jaeger không người lái của Shao Industries.

Phá bỏ hình tượng cô gái trẻ trung, trong sáng thường thấy, trong lần trở lại này, Cảnh Điềm hóa thân thành một người phụ nữ quyền lực và gan dạ

Năm 2013, sự xuất hiện của bom tấn Pacific Rim thỏa mãn những fan say mê robot. Bộ phim lấy bối cảnh năm 2035, 10 năm sau khi những sự kiện trong Pacific Rim kết thúc và nhân loại đã diệt trừ được mối hiểm họa mang tên Kaiju. Cổng không gian nằm sâu trong lòng Thái Bình Dương cũng đã được đóng lại. Nhưng mối lo ngại về sự xuất hiện của những loài ác quỷ tới từ những chiều không gian khác vẫn luôn hiện hữu.

Vì lẽ đó, Lực lượng bảo vệ vành đai Thái Bình Dương (PPDC) đã được hồi sinh và trở thành một liên minh toàn cầu quy tụ những chiến binh robot tinh nhuệ nhất được điều khiển bởi một thế hệ phi công trẻ tuổi tài ba. Và sự chuẩn bị ấy đã trở nên vô cùng cần thiết khi trong phần phim này, bằng một sức mạnh thần bí, bè lũ Kaiju đã quay trở lại và lợi hại hơn gấp nhiều lần, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của người dân trên toàn thế giới.

Phim ra rạp trên toàn quốc vào ngày 23.3.