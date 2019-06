Dàn thần tượng nhóm NU'EST sắp đến Việt Nam

Theo thông tin vừa được ban tổ chức đêm nhạc giao lưu Việt - Hàn, dàn nam thần đến từ xứ kim chi sẽ chính thức đến Việt Nam vào ngày 28.6 tới. Đặc biệt, nhóm sẽ xuất hiện với đội hình đầy đủ 5 thành viên gồm: Aron, Jr, Hwang Minhyun, Ren và Baekho. Bên cạnh việc chiêu đãi người hâm mộ Việt với những bản hit quen thuộc, nhóm sẽ có phần giao lưu với fan nằm trong khuôn khổ chương trình đêm nhạc.

Thông tin NU'EST sắp đến Việt Nam đang là chủ đề được người hâm mộ Kpop bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Trong lần đầu đến mảnh đất hình chữ S để tham dự sự kiện Việt - Hàn, nhiều fan bày tỏ hi vọng 5 thành viên sẽ tái hiện lại bản hit Face từng “làm mưa làm gió” một thời bên cạnh việc biểu diễn các ca khúc vừa được trình làng vào đầu năm 2019.

ẢNH: PLEDIS ENTERTAINMENT Thông tin 5 thần tượng sắp về Việt Nam khiến fan sốt sắng

NU'EST không còn là cái tên quá xa lạ với những khán giả yêu mến âm nhạc Kpop. Nhóm ra mắt với đội hình 5 thành viên vào năm 2012 dưới trướng của Pledis Entertainment. Từ khi hoạt động, NU'EST đã sở hữu nhiều bản hit gắn liền với ký ức của người hâm mộ Kpop như: Face, Hello, Good bye bye, Overcome, Not over you, Beautiful ghost… Ở giai đoạn năm 2015, 2016, nhóm bắt đầu suy giảm danh tiếng và bắt đầu “lặn mất tăm”.

Tên tuổi của NU'EST bắt đầu “phủ sóng” trở lại khi 4 thành viên: Jr, Hwang Minhyun, Ren và Baekho tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Produce 101 mùa 2. Sự xuất hiện với tư cách mới khiến các nghệ sĩ được chú ý, yêu mến hơn, khán giả và giới truyền thông cũng bắt đầu hướng mắt về hành trình lội ngược dòng của NU'EST.

Cuối cùng, thành viên Hwang Minhyun là người duy nhất trong nhóm vào top 11 người chiến thắng và ra mắt cùng Wanna One. Mới đây, Wanna One kết thúc thời hạn hoạt động, Hwang Min Hyun trở lại cùng các đồng đội NU'EST và phát hành mini album thứ 6 Happily Ever After với bài hát chủ đề Bet Bet. Ca khúc nhanh chóng leo lên vị trí quán quân của các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại quê nhà và quốc tế.