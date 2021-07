Đan Trường hỗ trợ người dân khu phong tỏa

Trang web của Nhà xuất bản Worthy cập nhật thông tin cho biết cuốn hồi ký của nữ diễn viên Jamie Lynn Spears (ảnh), em gái công chúa nhạc pop Mỹ Britney Spears , dự kiến mang tựa là I Must Confess: Family, Fame and Figuring It Out và xuất bản vào tháng 1.2022, theo People.