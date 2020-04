Đăng ảnh mặt mộc, Lệ Quyên được khen trẻ như gái 18

Vừa qua Báo Thanh Niên có nhận đơn tố cáo của diễn viên Như Phượng tham gia phim Phượng khấu về việc công ty sản xuất The Ocean Company của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh không thanh toán thù lao như hợp đồng.

Nhờ sức nóng của bộ phim The World of The Married đang phát sóng, nữ chính Kim Hee Ae trở thành cái tên được khán giả tìm kiếm. Cô sở hữu nhan sắc mặn mà cùng sự tận tâm trong mỗi vai diễn của mình.