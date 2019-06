'Đẳng cấp thú cưng 2' trở lại nhuốm màu phiêu lưu ký

Tiếp tục lấy bối cảnh trong một khu chung cư ở thành phố New York xa hoa, The Secret Life of Pets 2 (tựa Việt: Đẳng cấp thú cưng 2 ) xoay quanh cuộc sống đời thường của những chú chó, mèo đặc biệt. Trong đó, tuyến nhân vật đình đám của phần trước cũng được giữ nguyên như: bộ đôi cún cưng với ngoại hình đũa lệch Max và Duke, mèo Chloe, cô chó tiểu thư Gidget, chú thỏ “bựa nhân” Snowball cùng “cảnh khuyển” Daisy. Ngoài ra, bộ phim còn đưa khán giả đến với những cuộc phiêu lưu đầy hào hứng tại miền đồng quê nước Mỹ thông qua chuyến du lịch đến một trang trại của gia đình Max.