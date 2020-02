‘Vua cà phê’ Đặng Lê Nguyên Vũ liên quan gì cuốn sách của Mỹ đang tranh chấp bản quyền?

Ở Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người nổi tiếng không chỉ trong kinh doanh mà còn ở cách xưng hô “qua” không giống ai mỗi khi trao đổi công việc hay trả lời phỏng vấn báo chí. Là người luôn đam mê và nuôi dưỡng khát vọng đổi đời nên những cuốn sách trong lĩnh vực làm giàu được "vua cà phê" đặc biệt quan tâm.

Sang tận New York mua bản quyền sách

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Tổng giám đốc First News – Trí Việt: “Trước khi công ước Berne có hiệu lực ở VN, ngày 26.10.2004, tôi và các bạn First News, với thư giới thiệu chính thức của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, đã bay sang New York (Mỹ), nơi tập trung các nhà xuất bản lớn và lâu đời nhất: Happer Collines, Random House, Simon Schuter, Napoleon Hill Foundation, Chicken Soup For The Soul... trong suốt 45 ngày chỉ để mua bản quyền các tác phẩm nổi tiếng, có giá trị nhân văn và best-sellers của các tác giả Mỹ đương đại, gồm: Think and Grow Rich (Nghĩ giàu và làm giàu), Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống cùng những bộ sách Luyện thi TOEFL, TOEIC của Barron’s Education”.

Cuốn sách "Nghĩ giàu và làm giàu" được xuất bản số lượng rất lớn tại Việt Nam Ảnh: Quỳnh Trân

Ông Phước kể tiếp: “Sau đó, First News tiến hành dịch và biên tập cuốn Think and Grow Rich này rất kỹ, kỹ đến mức hơn ba năm mới dám cho xuất bản. Ban đầu, NXB Trẻ ấn hành với tựa sách là “Cách nghĩ để thành công”. Cuốn sách kinh điển này ra mắt đã được người bạn của tôi - "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ rất thích, để ý tới và đã chọn cùng với ‘Không bao giờ là thất bại’ để cùng Trung Nguyên in ấn với giá tài trợ đặc biệt để tặng thanh niên, sinh viên VN. Chính anh Đặng Lê Nguyên Vũ đã bàn với tôi đổi tựa sách thành ‘Nghĩ giàu - Làm giàu’ , rồi còn tự tay viết lời giới thiệu cho cuốn sách này, cũng như ấn bản hợp tác tặng sinh viên”.

Ông Nguyễn Văn Phước, Tổng giám đốc First News – Trí Việt (phải) trong lần qua Mỹ thương thảo bản quyền về cuốn sách Ảnh: NVCC

Ấn phẩm của Thái Hà Books liên kết xuất bản Ảnh: F.N

Ấn bản phẩm của First News – Trí Việt Ảnh: F.N

Được biết, trong quá trình lên dự án, bộ phận Pháp chế của Trung Nguyên đã kiểm tra rất kỹ về tính hợp pháp của bản quyền tác giả các tác phẩm in tặng mới tiến hành ký hợp đồng. Tuy nhiên khoảng 6-7 năm sau khi First News xuất bản ấn bản tiếng Việt của Think and Grow Rich thì trên thị trường lại có bán một ấn bản tiếng Việt nữa của Think and Grow Rich cũng của tác giả Napoleon Hill, đứng tên Thái Hà Books kết hợp với NXB Lao Động.

Nói về cuốn sách Thái Hà Books đã xuất bản, ngược lại với cách lập luận của First News – Trí Việt, Tổng giám đốc Công ty CP Sách Thái Hà - Trần Phương Thảo khẳng định: “Việc First News gửi đơn kiện bản quyền tới Thái Hà Books về tính pháp lý bản quyền cuốn sách Think and Grow Rich – 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu (tác giả Napoleon Hill, biên tập và chú thích bởi Ross Cornwell) là vô lý, ảnh hưởng đến uy tín của Thái Hà Books cũng như tổ chức Mindpower Press. Tất cả những thông tin First News đưa ra để cáo buộc Thái Hà Books đều là thông tin đã cũ (tháng 6.2017), sai sự thật và là thông tin một chiều từ một phía. Cả First News và Napoleon Hill Foundation đều không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về mặt pháp lý từ Cục Bản quyền Mỹ hay quyết định của tòa án tại Mỹ. Một lần nữa, Thái Hà Books khẳng định chúng tôi sở hữu bản quyền cuốn sách này được biên tập và chú thích bởi Ross Cornwell, và chúng tôi luôn hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính , nghĩa vụ báo cáo thường niên tới chủ sở hữu bản quyền tại Mỹ là Mindpower Press và Achieve It, Inc”.

Thư xác nhận bản quyền của The Napoleon Hill Foundation gửi First News Ảnh: F.N

Ông Nguyễn Văn Phước bức xúc: “Trong khi chờ đầy đủ phản hồi chi tiết của Napoleon Hill Foundation và tòa án Mỹ, tôi chỉ đơn giản chỉ ra một sự cố tình đánh lừa bạn đọc Việt Nam là: Khi xuất bản cuốn sách này, Thái Hà Books đã bỏ hoàn toàn tên tác giả chính của cuốn sách, Ross Cornwell là người tổng hợp, biên soạn. Đây chính là tác giả cuốn sách khi tổng hợp, cắt gọt, biên soạn lại những bài nói chuyện, bài giảng của Napoleon Hill (có thêm nhiều ý, nhiều đoạn chủ quan của mình vào - mà không phải của tác giả Napoleon Hill viết).

Như vậy, từ một cuốn sách ‘Nghĩ giàu và làm giàu’ từng được "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ rất yêu thích, tâm huyết lựa chọn để đầu tư và viết lời tựa xuất bản để tặng cho thanh niên, sinh viên…, giờ lại đang đứng trước "đáo tụng đình" quốc tế về vụ tranh chấp bản quyền hy hữu giữa hai đơn vị xuất bản lớn của Việt Nam.