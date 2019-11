Đánh bại ‘Joker’, ‘Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối’ xưng vương phòng vé

Hạ cánh ở vị trí thứ 3 là Maleficent: Mistress of Evil (Tiên hắc ám 2). Màn trình diễn của Angelina Jolie vừa đem về cho Disney thêm 12,2 triệu USD sau 3 tuần tác phẩm có mặt tại phòng vé Bắc Mỹ. Phim tiếp tục cho thấy sự tuột dốc doanh thu khi số tiền bán vé của tuần này giảm tới 37,1% so với hiệu suất của tuần trước. Gần 1 tháng đổ bộ màn ảnh rộng trong nước, Tiên hắc ám 2 sở hữu khoản doanh số nội địa vỏn vẹn 84,3 triệu USD. Trên bình diện quốc tế, phim tiếp tục sở hữu vị trí quán quân tại nhiều thị trường như: Nga, Mexico, Nam Phi, Romania… đưa doanh thu ngoài Bắc Mỹ của Maleficent: Mistress of Evil cán mốc 298,9 triệu USD sau hơn 1 tháng phát hành. Tác phẩm do Joachim Ronning cầm trịch hiện đem về hơn 383,2 triệu USD từ phòng vé toàn cầu

ẢNH: DISNEY