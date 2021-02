Danh ca Mary Wilson đồng sáng lập ban nhạc The Supremes qua đời ở tuổi 77

Mary Wilson đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Henderson, bang Nevada (Mỹ), người quản lý của bà cho biết. Tuy nhiên nguyên nhân cái chết chưa được công bố.

Sinh ra ở Greenville, bang Mississippi, Mary Wilson thành lập nhóm nhạc nữ The Primettes (tên gọi ban đầu của The Supremes) ở Detroit vào năm 1959, cùng với Diana Ross, Florence Ballard và Betty McGlown. Nhóm The Supremes đã ghi được 12 bản hit với các ca khúc nổi tiếng như Baby Love, Stop! In the Name of Love… mãi sau này vẫn còn nhiều người ưa thích.

Mary Wilson tiếp tục biểu diễn với The Supremes ngay cả sau khi các thành viên ban đầu rời đi và những người mới gia nhập đội hình như Barbara Martin, Cindy Birdsong, Jean Terrel, Lynda Laurence…. Nhóm tách ra vào năm 1977, từ đó Mary Wilson theo đuổi sự nghiệp solo.

Mary Wilson tại triển lãm về nhóm nhạc The Supremes ẢNH: REUTERS

“Rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. The Supremes sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta”, danh ca Diana Ross viết trên Twitter.

Berry Gordy, người sáng lập hãng ghi âm Motown Records cho biết The Supremes “luôn được biết đến như là những người con của Motown”. “Tôi luôn tự hào về Mary. Bà ấy đã là một ngôi sao và trong những năm qua tiếp tục làm việc chăm chỉ để thúc đẩy di sản của The Supremes. Bà là một diva và sẽ được ghi nhớ mãi”, Berry Gordy nói.

The Supremes được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 1988. Bộ phim Dreamgirls do Bill Condon đạo diễn ra rạp năm 2007, với sự tham gia của nhiều ngôi sao: Beyoncé, Jennifer Hudson, Jamie Foxx, Eddie Murphy… dựa trên câu chuyện của nhóm The Supremes. Phim đoạt hàng loạt giải Quả cầu vàng và Oscar.