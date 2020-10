Danh ca Stevie Wonder phát hành 2 ca khúc về tình yêu và sự đoàn kết

Danh ca bị khiếm thị từ nhỏ Stevie Wonder nói với Reuters ông sẽ quyên góp 100% số tiền thu được của một trong hai ca khúc cho tổ chức phi lợi nhuận Feeding America.

Hai ca khúc Where Is Our Love Song và Can't Put It In the Hands of Fate do Stevie Wonder (70 tuổi) viết từ nhiều năm trước về tình yêu và sự đoàn kết. “Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để sử dụng bài hát nhằm giúp đỡ mọi người, chia sẻ tình yêu của tôi... thì đó thật sự là niềm vui lớn nhất”, ca-nhạc sĩ Stevie Wonder nói trong một cuộc họp báo video khi đề cập đến ca khúc Where Is Our Love Song.

Stevie Wonder biểu diễn tại lễ trao giải Grammy ngày 12.2.2019 ẢNH: BILLBOARD

Ông bày tỏ cảm xúc: “Trong thời điểm này, chúng ta đang nghe những lời cảnh tỉnh và kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết khi nước Mỹ phải đối diện với những bất đồng, nạn phân biệt chủng tộc và dịch bệnh. Đồng thời hi vọng thế giới sẽ chú ý đến nhu cầu của chúng ta về tình yêu, hòa bình”.

Stevie Wonder bắt đầu sự nghiệp của mình khi mới 11 tuổi và sau đó sử dụng bài hát Happy Birthday sáng tác năm 1980 của mình để vận động việc lấy ngày sinh của cố Mục sư – nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr. trở thành ngày lễ quốc gia của Mỹ.

Tác giả ca khúc lừng danh I Just Called to Say I Love You cho biết ca khúc Can't Put It In the Hands of Fate được lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình đường phố chống lại bất công xã hội, việc chạy đua chế ra vaccine chống lại dịch bệnh Covid-19 và quyền được bầu cử của người dân.

Stevie Wonder là nghệ sĩ tiêu biểu cho âm nhạc đại chúng Mỹ nửa sau thế kỷ 20. Ông có hơn 30 ca khúc vào bảng xếp hạng top ten của Mỹ và giành được 25 giải Grammy, giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất với bài I Just Called to Say I Love You trong phim The Woman in Red (1984).