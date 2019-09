Danh hài Kevin Hart bị chấn thương lưng sau tai nạn xe hơi

Được biết vụ tai nạn ập đến khi cây hài da màu cùng tài xế và một phụ nữ khác đang ngồi trên chiếc xe Plymouth Barracuda lưu thông trên đồi Malibu, Los Angeles (Mỹ). Xe hơi của Kevin Hart sau đó bất ngờ trượt khỏi đường cái, phá vỡ dải phân cách bằng gỗ và lao xuống ngọn đồi lúc 1 giờ sáng. Sau sự cố, chiếc xe bị bị hư hỏng nặng, phần vỏ xe bên ngoài hoàn toàn vỡ nát, biến dạng.

Chiếc xe của nam danh hài bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tai nạn ẢNH: BACKGRID

Theo tiết lộ từ nguồn tin chứng kiến sự việc, lực lượng cứu hộ cùng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt đưa các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe ra ngoài an toàn. Kevin Hart bị chấn thương khá nặng ở phần lưng nhưng sau đó đã được kịp thời đưa đi chữa trị. Kết luận từ cơ quan chức năng cho thấy tài xế không sử dụng đồ uống có cồn lúc cầm lái và những người còn lại có mặt trên xe không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đến mức cần phải đến bệnh viện cấp cứu. Được biết chiếc xe hơi cổ vừa gây ra tai nạn là món quà mà Kevin Hart tự thưởng cho mình nhân sinh nhật tuổi 40 của nam danh hài. Đây là một “bảo bối” được diễn viên này rất nâng niu, quý trọng. Trên Instagram cá nhân, ngôi sao phim Jumanji: Trò chơi kỳ ảo từng đăng tải video dạo phố cùng chiếc xe yêu quý và không ít lần chụp ảnh bên chiếc “xế” cổ này. Ngôi sao 40 tuổi từng khoe "xế" cưng trên Instagram cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Kevin Hart là một diễn viên hài nổi tiếng tại Mỹ. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên sinh năm 1979 liên tục góp mặt trong các bộ phim, chương trình hài được khán giả yêu thích. Những tác phẩm đình đám của nam danh hài phải kể đến như: Ride along, Central intelligence, Jumanji: Welcome to the jungle, Night school… và gần đây nhất là vai diễn khách mời trong siêu phẩm hành động Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Năm 2015, tạp chí Time đã xếp Kevin Hart vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Đầu năm 2019, tên tuổi của cây hài sinh năm 1979 liên tục trở thành tâm điểm của tranh cãi khi anh được chọn là MC chính thức của Oscar năm nay. Sau khi thông báo tin vui trên trang cá nhân, tài tử da màu này nhanh chóng bị “đào” lại các bài đăng với nội dung kỳ thị cộng đồng LGBT từ năm 2009 đến 2011. Vụ ồn ào này khiến nhiều người lên án Kevin Hart gay gắt và tuyên bố anh không xứng đáng để cầm trịch một lễ trao giải danh giá như Oscar. Trước áp lực dư luận, sao phim Night school phải tuyên bố rút khỏi vai trò MC khiến sự kiện trao giải được mong chờ nhất năm không có người dẫn dắt.