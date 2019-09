Danh hài Kevin Hart bị tình cũ kiện đòi 1.300 tỉ đồng vì quay lén clip sex

Vụ việc bắt đầu vào tháng 9.2017, khi Kevin Hart chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh bị tống tiền bằng clip sex của mình với Montia Sabbag. Vào thời điểm clip nóng bị tung lên mạng, Kevin Hart đã công khai xin lỗi và thừa nhận sai lầm với bà xã Eniko Parrish (lúc ấy đang mang thai) cùng cậu con trai của mình thông qua bài đăng trên Instagram. Một người bạn cũ của Kevin Hart là Jonathan Todd Jackson sau đó bị bắt để điều tra về hành vi tống tiền song người này kiên quyết phủ nhận cáo buộc. Về phía Montia Sabbag, cô đã mở một cuộc họp báo xác nhận mình chính là nhân vật nữ trong clip nhưng không hề liên quan đến chuyện quay lén hay tống tiền.

Những tưởng mọi chuyện đã im hơi lặng tiếng thì mới đây, người tình cũ của nam diễn viên sinh năm 1979 lại đưa ra tình tiết mới trong bê bối nói trên. Trong hồ sơ khởi kiện, Montia Sabbag tiết lộ đã quan hệ tình dục với Kevin Hart ba lần vào khoảng thời gian cô dự tiệc với nam diễn viên ở Las Vegas vào tháng 8.2017. Người phụ nữ này cho biết trong quá trình “thân mật”, cô không hề phát hiện ra rằng trong phòng có camera ghi lại cảnh “giường chiếu” của họ. Montia Sabbag nghi ngờ chính Kevin Hart đã cho phép Jonathan Todd Jackson quay lại những khoảnh khắc nóng bỏng của hai người với mục đích xấu.

Từng là nạn nhân bị tống tiền bằng clip nóng, nay Kevin Hart lại bị người trong cuộc tố là kẻ chủ mưu của vụ quay lén ẢNH: SHUTTERSTOCK

Montia Sabbag cho biết cô quyết định kiện Kevin Hart vì hành vi của danh hài da màu đã gây ra những tổn thương tình cảm cũng như xâm phạm quyền riêng tư của mình. Để bù đắp những tổn thất tinh thần mà ngôi sao phim Jumanji: Trò chơi kỳ ảo đem lại, tình cũ của nam diễn viên yêu cầu được bồi thường 60 triệu USD (hơn 1.300 tỉ đồng). Tuy nhiên, phía Kevin Hart vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến động thái pháp lý của Montia Sabbag. Trong khi đó, một nguồn tin của TMZ lại tiết lộ rằng danh hài 40 tuổi sẽ không trả một xu nào cho tình cũ.

Vụ kiện của Montia Sabbag diễn ra ít lâu sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng của Kevin Hart. Đầu tháng 9 vừa qua, nam diễn viên Night School bất ngờ gặp tai nạn ở Los Angeles (Mỹ) khiến ô tô của anh lao xuống đồi và hư hỏng nặng còn Kevin Hart gặp phải chấn thương nặng ở vùng lưng. Ngôi sao 40 tuổi vừa trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng và đang trong giai đoạn phục hồi.

Kevin Hart là một diễn viên hài nổi tiếng tại Mỹ và từng được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới (2015). Ngôi sao 40 tuổi được đông đảo khán giả yêu thích nhờ liên tục góp mặt trong các bộ phim, chương trình ăn khách. Những tác phẩm đình đám của cây hài da màu này phải kể đến như: Ride along, Central intelligence, Jumanji: Welcome to the jungle, Night school… và gần đây nhất là vai diễn khách mời trong siêu phẩm hành động Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Cuối năm 2018, nam diễn viên phải rút khỏi vai trò MC của Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 sau khi bị “đào” lại những phát ngôn kỳ thị giới tính trong quá khứ và nhận hàng loạt chỉ trích từ công chúng.