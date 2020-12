Danh hài Vân Sơn khoe ảnh 'đoàn tụ' gia đình ở Mỹ

Tại Việt Nam, danh hài Vân Sơn có rất nhiều công việc: Ông mở quán ăn trên đường Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM), mở sân khấu The VShow để tạo đất diễn cho anh em nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật và chương trình Vân Sơn du ký của anh rất hot trên Youtube.

Danh hài vô cùng hạnh phúc với những gì anh đang có

Các con đều đã lớn khôn Gia đình luôn là hậu phương vững chắc để Vân Sơn an tâm lao động nghệ thuật Ảnh: NVCC

Làm chương trình Vân Sơn du ký vô cùng bận rộn khiến anh ít có thời gian dành cho gia đình, Vân Sơn kể lại: “Làm chương trình du ký này Vân Sơn cũng khổ lắm. Hôm nay ở Kiên Giang, mai đến Quảng Ngãi, rồi ngày tới đi Phú Yên. Lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, ê kíp của Vân Sơn miệng thì phải đeo khẩu trang, khi ghi hình thì tháo ra quay, quay xong đeo lại, cứ che, tháo rồi che... hoài, mệt nghỉ luôn. Vừa qua Vân Sơn cùng êkip vừa cho ‘lên sóng’ tập 17 tại tỉnh Bạc Liêu với những khung hình bắt mắt lắm. Hy vọng Vân Sơn du ký sẽ sớm hoàn thành các tập ở 63 tỉnh thành của Việt Nam”.

Tuy nhiên, vừa trở về thăm nhà ở Mỹ là anh bị kẹt không quay lại được Việt Nam do “mắc dịch” Covid – 19. Tuy nhiên, anh cũng thấy thoải mái vì lại có thời gian dành cho vợ con. Theo danh hài Vân Sơn: “Đây là khoảng đáng ghi nhớ nhất trong đời. Thường thì mùa lễ tết Vân Sơn phải đi trình diễn xa nhà... Nhưng năm nay "nhờ con Dzịch dzật " nên Vân Sơn có nhiều buổi ăn tối vô cùng ấm áp với gia đình".

Danh hài Vân Sơn cũng chia sẻ hình ảnh các con đã lớn khôn bên cạnh hai vợ chồng. Anh tâm sự: "20 năm trước là thời mình ẵm mình bồng nó trên tay. Giờ đến thời tụi nhỏ nó bồng nó ẵm lại mình. Không biết 20 năm nữa sẽ như thế nào. Vui ơi là vui, vui mà muốn rơi nước mắt.....

Danh hài Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, tại Sài Gòn. Anh sinh ra trong trong một gia đình có rất nhiều người thân thiết gắn bó với nghệ thuật sân khấu và điện ảnh . Anh của Vân Sơn là nghệ sĩ Nguyễn Dương, cùng chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết, ngoài ra Vân Sơn còn có một người cậu ruột là nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, cùng hai người em họ là diễn viên Johnny Tri Nguyen và đạo diễn Charlie Nguyen. Vì vậy với tình yêu quê hương, danh hài Vân Sơn cũng là một trong những nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam tìm cơ hội đầu tư sớm nhất và rất thành công tại quê nhà.

Cậu út mới ngày nào còn ẵm bồng giờ đã trở thành một thanh niên

Trước đây, khi cậu trai út tròn 21 tuổi, Vân Sơn cũng từng đăng hình ảnh với lời tâm sự cảm động: "Sinh nhật 21 của thằng út Michael. Mới ngày nào còn pha sữa cho nó bú đây, mà hôm nay đã khui bia cho nó uống. Sinh nhật trong mùa dịch nên không có bánh kem, đèn cầy, con chỉ muốn ba mẹ làm cho con tô bún bò xào. Tuy đơn giản nhưng đong đầy, tràn ngập tình yêu thương gia đình. Ba chúc con trước thành người tốt rồi thành tài, thành đạt, thành danh sau con nhé. Vui mừng tràn ngấn lệ. Happy Birthday My Son. I'll Always Love You!".

Được biết, danh hài Vân Sơn hiện có hai người con trai, bà xã anh thì ở phía sau làm hậu phương vững chắc để anh làm nghề.