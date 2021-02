Daniel Kaluuya - sao 'Get Out' sẽ tái hợp đạo diễn Jordan Peele?

Jordan Peele là cái tên "hot" trong làng phim kinh dị Mỹ, và dĩ nhiên, sự tái xuất của anh trong vai trò đạo diễn kiêm biên kịch của một dự án mới - dù chỉ là những thông tin đầu tiên - cũng khiến người hâm mộ chờ đợi. Theo nguồn tin từ tạp chí Hollywood Reporter, dự án mới của nhà làm phim sinh năm 1949 chưa được hé lộ nội dung phim cũng như tiêu đề chính thức.

Thế nhưng bộ phim đã tìm được diễn viên chính đó là nữ nghệ sĩ Keke Palmer, người đã đóng trong loạt phim kinh dị Scream. Cái tên của Keke Palmer không quá nổi để khán giả chú ý đến dự án của Jordan Peele, nhưng một thông tin khác về dàn cast thu hút độc giả đó là nam diễn viên Daniel Kaluuya đang đàm phán để nhận một vai trong phim.

Năm 2017, phim kinh dị Get Out (Trốn thoát) của Jordan Peele trình làng và khiến giới làm phim, khán giả tán thưởng không ngớt bởi nghệ thuật kể chuyện tài tình, mới lạ. Một trong những nhân tố làm nên sự thành công của dự án đó là nhờ diễn xuất của Kaluuya. Sau Trốn thoát, anh tiếp tục nhận được sự chú ý khi đóng trong phim siêu anh hùng Marvel là Black Panther (2018).

Đạo diễn Jordan Peele (ngoài cùng bên trái) cùng dàn diễn viên phim Us tại buổi ra mắt dự án ở New York (Mỹ) tháng 3.2019 Ảnh: Reuters

Về phía đạo diễn Jordan Peele, sau Get Out, anh tiếp tục trình làng một phim kinh dị nhiều ẩn dụ khác là Us (2019) . Bên cạnh sự nghiệp làm đạo diễn, người ta còn biết đến anh trong vai trò là một diễn viên hài, nhà sản xuất phim. Điển hình là mới đây, anh ngồi ghế sản xuất phim kinh dị Candyman của nữ đạo diễn Nia DaCosta.

Đối với dự án mới nhất của mình, Jordan Peele vừa chỉ đạo, viết kịch bản, vừa tham gia sản xuất. Bộ phim tiếp tục đánh dấu sự hợp tác giữa anh và hãng phim Universal, "ông lớn" đứng đằng sau 2 siêu phẩm kinh dị Get Out và Us trước đó.