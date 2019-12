Đạo diễn ấu dâm Roman Polanski chỉ trích truyền thông cố biến ông thành 'quái vật'

Tháng 11 vừa qua, Roman Polanski lại “dậy sóng” dư luận khi bị nữ diễn viên người Pháp Valentine Monnier tố hiếp dâm cô cách đây 44 năm. Dẫu đã lên tiếng phủ nhận hành vi sai trái, nhà làm phim gốc Ba Lan vẫn nhận nhiều ý kiến đả kích, “ném đá” từ công chúng. Theo đạo diễn tài danh này, đây là kết quả của việc báo chí cố gắng khắc họa ông theo hướng tiêu cực. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Paris Match, Roman Polanski tiếp tục bác bỏ cáo buộc tình dục mới nhất liên quan đến mình.

Đạo diễn phim The Pianist cho biết việc Valentine Monnier nói bị ông đánh đập và cưỡng hiếp là hoàn toàn vô lý và bản thân không còn nhớ đến sao nữ này. “Tôi không có ký ức rõ ràng nào về những gì cô ấy nói, vì chúng sai. Cô ta kể rằng đã được người bạn mời tham gia vào chuyến đi chơi cùng tôi nhưng lại không nhớ đó là ai. Thật dễ dàng để buộc tội người khác khi mọi thứ đã diễn ra từ nhiều thập niên trước”, Roman Polanski bức xúc. Trả lời thông tin ông đã đánh đập Valentine Monnier, nhà làm phim gốc Ba Lan khẳng định bản thân không đánh phụ nữ.

Nhà làm phim lừng danh khẳng định không cưỡng hiếp Valentine Monnier như lời nữ diễn viên tiết lộ cách đây ít lâu ẢNH: AFP

Đạo diễn tai tiếng này cũng tỏ ra khó chịu với cách mà truyền thông quốc tế đưa tin về mình. “Trong nhiều năm qua, các phương tiện truyền thông đại chúng đã cố gắng biến tôi thành một con quái vật. Vợ con tôi đang phải chịu đựng rất nhiều từ những thông tin đó. Họ bị đe dọa, xúc phạm nghiêm trọng”, Roman Polanski cho biết. Nhà làm phim 86 tuổi cũng thừa nhận bản thân đã gây ra những rắc rối cho người thân: “Vào năm 1977, tôi đã phạm sai lầm và chính gia đình tôi phải trả giá cho điều đó trong suốt gần nửa thế kỷ sau. Truyền thông tấn công tôi với những thông tin đáng kinh ngạc. Họ nắm bắt từng cáo buộc, sai lầm mới của tôi bất chấp chúng thật vô lý và không có bằng chứng rõ ràng. Họ làm điều đó bởi đây là cách mà họ có thể làm sống dậy câu chuyện năm xưa”.

Bản thân từng dính án ấu dâm năm 1977, Roman Polanski được phóng viên hỏi về những bê bối tình dục chấn động của “ông trùm” Harvey Weinstein. Trả lời vấn đề này, đạo diễn sinh năm 1933 cho biết ông chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với Harvey. Nhà làm phim nhấn mạnh bản thân biết rõ Harvey Weinstein là một “con cá mập” trong kinh doanh nhưng ông không hay biết về những câu chuyện của Harvey với phụ nữ. Dẫu vậy, khi nhắc đến ông trùm Hollywood, Roman Polanski lại nhớ đến một câu chuyện khác. Nhà làm phim gốc Ba Lan cho biết vào năm 2003, bộ phim The Pianist của mình nhận được hai giải lớn tại BAFTA (được mệnh danh là Oscar nước Anh) trong đó có Phim hay nhất. Harvey Weinstein đã rất lo lắng và quyết định khơi lại bê bối ấu dâm của Roman Polanski (lúc ấy đã trôi qua 26 năm) để ông không thể lặp lại chiến thắng nói trên ở Oscar cùng năm.

Roman Polanski tố Harvey Weinstein từng chơi xấu mình ẢNH: AFP

“Harvey Weinstein có hai bộ phim được đề cử Oscar 2003, ông ta ngay lập tức phát động một chiến dịch nhằm ngăn chặn tác phẩm của tôi giành giải lớn tại lễ trao giải này. Hắn “khai quật” lại chuyện của tôi dù đã qua 26 năm và không ai còn quan tâm chúng vào thời điểm đó. Năm ấy, các nhân viên hỗ trợ truyền thông của Harvey chính là những người đầu tiên gọi tôi là kẻ lạm dụng tình dục trẻ em”, Roman Polanski kể lại. Kết quả, bộ phim Chicago của Harvey Weinstein thắng lớn với 6 tượng vàng Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất. Về phần Roman Polanski, phim The Pianist của ông thắng 3 giải, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Thời điểm đó, nhà làm phim này không thể về Mỹ nhận tượng vàng danh giá vì đang trốn lệnh truy nã từ giới chức nước này. Thêm vào đó, ông phải hứng chịu làn sóng chỉ trích thậm tệ từ công chúng khi bê bối cũ bị “khui” lại.

Roman Polanski sinh năm 1933, ông được biết đến là một kỳ tài của điện ảnh thế giới đồng thời cũng là một nhà làm phim đầy bê bối. Đạo diễn này từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực vì vụ ấu dâm khét tiếng năm 1977. Cụ thể, ông bị tố chuốc rượu rồi cưỡng bức Samantha Geimer (khi ấy mới 13 tuổi). Trước nguy cơ lãnh án tù nặng tại Mỹ, Roman Polanski đã chạy sang châu Âu và sống lưu vọng suốt mấy chục năm qua. Năm 2017, nữ diễn viên người Đức Renate Langer tố Roman Polanski từng hiếp dâm cô vào năm 1972. Hồi tháng 11.2019, diễn viên Pháp Valentine Monnier cũng kể bị nhà làm phim này đánh đập và cưỡng hiếp năm 1975.

Những bê bối bủa vây khiến Roman Polanski không thể xuất hiện đường hoàng tại nhiều sự kiện quan trọng. Tháng 9 vừa qua, khi phim thắng giải lớn tại LHP Venice 2019, ông để vợ lên nhận giải thay ẢNH: AFP

Bất chấp hàng loạt bê bối tình dục bủa vây, trong những năm tháng trốn chạy, Roman Polanski vẫn cho ra đời những kiệt tác điện ảnh như: Pirates, Frantic, Bitter Moon… và đặc biệt là siêu phẩm The Pianist gây tiếng vang lớn ở mùa giải thưởng 2003. Năm 2019, ông tái xuất với phim An Officer and a Spy. Tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và giành giải Grand Jury tại LHP Venice vừa qua. Tuy nhiên, phim bị phần lớn khán giả quay lưng vì bê bối của đạo diễn.