Đạo diễn Colombia làm phim trong nhà tắm, chỉ đạo diễn xuất qua mạng

Mùa dịch Covid-19 khiến cho nhiều nhà làm phim tìm cách sáng tạo mới lạ để duy trì hoạt động phim ảnh. Mới đây, ngày 16.5 (giờ địa phương), Reuters cho biết đạo diễn người Colombia là Harold Trompetero đã nghĩ ra cách quay phim ít tiếp xúc nhất có thể giữa mùa dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra: quay phim trong nhà tắm. Dự án mới nhất do ông ngồi ghế chỉ đạo có tên là The Bathroom (tạm dịch: Nhà tắm).