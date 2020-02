Đạo diễn của ‘Running Man’ rời chương trình sau 10 năm gắn bó

Cụ thể, PD Jung Chul Min sẽ kết thúc 10 năm “ăn nằm” cùng Running Man bằng buổi quay cuối cùng vào ngày 18.2 tới. Trong cuộc phỏng vấn với Osen, Jung Chul Mon cho biết anh đã có 10 năm gắn bó với chương trình và bản thân có những suy nghĩ về chuyện thử sức với các công việc khác. Thêm vào đó, PD nổi tiếng này cho biết sức khỏe của anh không được tốt, nhất là phần đầu gối chịu nhiều tổn thương nên anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi trước khi tìm kiếm những cơ hội mới. “Chẳng dễ dàng gì khi nghĩ ra những trò chơi và ý tưởng mới mỗi tuần. Tôi đã nhiều lần muốn rút khỏi chương trình”, nhà sản xuất họ Jung nói thêm về lý do ra đi.

Thay thế cho vị trí của nhà sản xuất họ Jung là PD có tên Choi Bo Pil, nhân vật từng góp phần làm nên thành công của các show truyền hình đình đám khác như Healing Camp hay Fantastic Duo. Nói về người kế nhiệm Choi Bo Pi, Jung Chul Min cho biết kể từ khi Choi đảm nhiệm vai trò trợ lý đạo diễn cho Running Man, người này đã hiểu rõ về dàn sao cầm trịch chương trình đồng thời có mối quan hệ với các nghệ sĩ này. “Tôi nghĩ cậu ấy có thể thổi sức sống mới vào chương trình”, đạo diễn nói trên chia sẻ.

Running Man sẽ "thay máu" sau sự ra đi của Jung Chul Min ẢNH: SBS

PD Jung Chul Min gắn bó với Running Man từ năm 2010 và góp phần tạo nên sức hút cũng như thành công vang dội của chương trình truyền hình thực tế này. Dẫu có nhiều đóng góp cho Running Man, Jung Chul Min cũng từng nhận về không ít “gạch đá” khi fan tung ra nhiều bằng chứng cho thấy chương trình quá ưu ái thành viên So Min. Không chỉ được gắn những sticker, dòng bình luận đáng yêu, thành viên nữ này còn xuất hiện với tần suất dày đặc trong mỗi tập phát sóng, lấn át các thành viên còn lại cũng như dàn khách mời tham gia chương trình. Điều này khiến người hâm mộ của Running Man không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Bên cạnh sự tiếc nuối, nhiều khán giả hi vọng sau sự ra đi của Jung Chul Min, Running Man sẽ không còn là “sân riêng” của So Min đồng thời mang đến các tập phát sóng độc đáo, chất lượng hơn gửi đến công chúng.

So Min, nhân vật khiến fan bức xúc khi liên tục chiếm sóng dù gia nhập dàn cast Running Man chưa lâu ẢNH: SBS

Running man là show thực tế được yêu thích nhất nhì tại xứ kim chi cũng như châu Á. Ra mắt tập đầu vào tháng 7.2010 trên đài SBS, chương trình nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo người xem nhờ nội dung hài hước, hấp dẫn với hàng loạt thử thách vui nhộn, khó đỡ cùng những màn pha trò đỉnh cao đến từ các thành viên cùng dàn khách mời đình đám. Tại Việt Nam, Running man nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả trẻ và vừa được mua bản quyền sản xuất năm 2019 với tên gọi Chạy đi chờ chi. Dàn sao Running Man từng đến Việt Nam ghi hình 2 tập của chương trình. Mới đây nhất, các thành viên của show thực tế này vừa tổ chức fan meeting đầu tiên tại TP.HCM vào tháng 12.2019.