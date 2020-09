Đạo diễn gạo cội Ridley Scott tái xuất với phần phim 'Alien' mới nhất

Ngày 7.9, trang Screen Rant dẫn lại cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Ridley Scott với Forbes và cho biết nhà làm phim này tiếp tục lèo lái thương hiệu phim nhiều phần quái vật ngoài không gian là Alien. Với thông tin mang tính xác nhận này, dễ thấy một điều rằng đạo diễn 83 tuổi vẫn chưa nguôi ngọn lửa sáng tạo đối với đứa con tinh thần mà ông đã làm ra năm 1979, đó là phần phim gốc Alien, khởi đầu của tất cả.

Bẵng đi hơn một thập niên, năm 2012, Ridley Scott quay lại và làm nên phim Prometheus, phần phim tiền truyện của Alien (1979). Đến năm 2017, ông lại cho ra đời phần tiếp theo của phần phim năm 2012 là Alien: Covenant. Với thông tin được chính đạo diễn xác nhận ở trên, một câu hỏi được đặt ra là ông sẽ ngồi ghế chỉ đạo ở nhánh nào của series Alien: nhánh 4 phần phim gốc hay nhánh 2 phần phim tiền truyện?

Ông chia sẻ: "Mọi thứ đang được thực hiện. Chúng tôi đang cố gắng cho lăn bánh những gì diễn ra tiếp sau Prometheus và Alien: Covenant". Câu trả lời trên phần nào cho thấy khả năng ông sẽ chỉ đạo tiếp các phần phim thuộc series tiền truyện. Ở phần phim Alien: Covenant, kết thúc mở ở cuối phim tiếp tục đưa ra khả năng về một câu chuyện mới. Thế nhưng doanh thu ế ẩm tại phòng vé của phim là trên 240,8 triệu USD, không đáp ứng kỳ vọng của nhà sản xuất nên dự án tiếp theo tưởng chừng như bế tắc.

Nếu hai nhánh thuộc thương hiệu Alien kinh điển đang dần thành hình, đều có những tên tuổi hứa hẹn được dự đoán sẽ chỉ đạo thì điều đó cho thấy series này vẫn còn nhiều chất liệu để khai thác. Thế nhưng Screen Rant lại đặt ra một "thuyết âm mưu" đó là không biết Ridley Scott chỉ đạo tiếp tục dựa trên di sản của ông hay tạo nên những thứ hoàn toàn mới. Về phía đạo diễn kỳ cựu này, ông vẫn còn sức sáng tạo dồi dào khi hai tác phẩm mới nhất do ông "cầm trịch" là The Last Duel và Gucci đều ra mắt trong năm 2021.